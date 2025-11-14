【11/15・16限定】豪華プレゼントが参加者全員に当たる！人気サブスク「My Little Box」のクリスマスイベントが太っ腹すぎ＠表参道
【写真】必ず当たる豪華プレゼント
人気サブスク「My Little Box（マイリトルボックス）」が、2025年11月15日（土）・16日（日）の2日間限定で、表参道でクリスマス気分たっぷりのガーデンイベントを開催！
入場無料で楽しめるほか、“全員が豪華賞品をもらえるカプセルトイ”も！
さらに、11月1日より販売がスタートしたばかりの「2025冬の特大号」もお披露目。充実の内容をその目でチェックできます。一足先に体験してきたので皆さんにご紹介します！
Instagramフォロー＆リポストで参加できる、ハズレなしのカプセルトイが楽しめます。
特賞には、なんと YSL Beauty（イヴ・サンローラン・ボーテ）のアイテム4点入りの「冬の特大号」 もラインナップ！
そのほか、ポーチやジュエリーコフレ、メイクブラシなど、参加者全員が必ずプレゼントを持ち帰れる太っ腹企画です。条件は公式Instagramのフォロー＆リポストだけなのに必ず当たるのが嬉しすぎます。
△コインをもらって…
△ガチャガチャを回すとカプセルの中に可愛い紙が入っています。中にプレゼント内容が書いてあり、パリのムード漂う雑貨が必ず当たります！
■■YSL Beautyとコラボした「冬の特大号」の現物のチェックができる！
今年も大人気のYSL Beautyとタッグを組んだ、冬の豪華ボックスが登場。
普段はオンライン販売のみのため、中身を実際に手に取って見られるのはこのイベントだけ。すでに予約枠が少なくなっているそうです。購入を迷っている方は早めのチェックがおすすめです…。
〈総額37,000円相当！YSL名作コスメ4点入りの“ご褒美ボックス”内容〉
2025年11月1日より販売がスタートした「冬の特大号」（11・12月合併号）のテーマは「Noel a Paris 〜パリのクリスマス〜」。YSL Beautyの人気アイテムがぎゅっと詰まった、過去最高級の豪華さです。
【YSL Beautyの名作コスメ4点】
クチュール ミニ クラッチ
（ボックスでは、#024もしくは#910のいずれかをお届け）
ルージュ ピュールクチュール（リップ）
リブレ オーデパルファム 10mL
オールージュ ユイル N 7mL
【My Little Box オリジナル雑貨】
48H ホリデートートバッグ
ヘッドバンド
これだけ入って、定期便価格 7,160円（税込・送料無料）。
トートバッグは48時間（1泊2日）分の荷物が入るほどのビッグサイズ！ 昨年大人気だったバッグ（グリーン）のカラー＆素材違いとして登場。
総額37,000円相当が届く、まさに“自分へのご褒美ギフト”です。
△昨年大人気だったグリーンバージョンの展示もありました！
■■Aoyama Flower Market GREEN HOUSE限定のコラボドリンクも
11月14日（金）〜16日（日）の3日間限定で、コラボドリンク「オレンジスパイシーソーダ」（税込1000円） が登場。スパイスコンフィチュールやドライフルーツを使った、大人のための特別な一杯です。甘すぎず、とにかくおいしい！ クリスマス気分をさらに盛り上げてくれます。
■■税込5,000円以上利用で限定キャンドルプレゼント
11月5日（水）からは、Aoyama Flower Market GREEN HOUSE店内で5,000円以上飲食、または南青山本店で5,000円以上の花購入をすると、「ジンジャーブレッド キャンドル」 を先着でプレゼント中。
スイートでほんのりスパイシーな香りは、おうちクリスマスの演出にぴったり。
「『My Little Box』のコスメや雑貨があると毎日が楽しいだろうな、と思ってもらえるような空間を作ったので是非遊びに来てくださいね」とMy Little Boxの井上鈴菜さん。
■＜イベント詳細＞
●名称： My Little Box ポップアップイベント
It could be Xmas Everyday. 〜まるで毎日がクリスマス〜
●日時：2025年11月15日（土）〜11月16日（日） 11:00〜18:00
※ガチャガチャ（カプセルトイ）は景品がなくなり次第終了
※入場無料
※荒天時は公式SNSでお知らせ
●場所：Aoyama Flower Market GREEN HOUSE テラス
（東京都港区南青山5-4-41 グラッセリア青山1階）
※表参道駅 A5・B1出口より徒歩5分
■■My Little Boxとは？
パリ発のサブスクリプションサービスで、人気コスメやパリの雑貨など“自分へのご褒美”が毎月届く大人気ボックス。日本上陸以来、累計240万箱以上を届けてきた話題のサービスです。
公式HP：mylittlebox.jp
Instagram：@my_little_box_japan
公式オンラインショップ：mylittlecorner.jp
入場無料なうえ、SNSフォロー＆リポストで豪華景品が必ずもらえるカプセルトイに参加できるのはとっても嬉しいですね♪ ぜひMy Little Boxの世界観を体験してみて！
【レタスクラブWEB編集部YYY】