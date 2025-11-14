Z世代の若者から大人気のTikToker・景井ひな（26）。動画の投稿開始からわずか9か月でフォロワーが100万人を突破した"バズ女王"がいま、愛犬"もち太"くんをめぐり裁判を起こしている。

【写真を見る】〈愛犬をめぐり裁判トラブル〉10月中旬、マスクを着け地味な”モノトーンコーデ”で東京地裁に現れた景井ひな

提訴した相手は、彼女が2018年8月からおよそ4年間、交際していたとされる元同居人のX氏。景井の主張によれば、彼女は交際当初からX氏の暴力やモラハラ発言に悩まされており、2人きりの生活に耐えかねて2021年末に愛犬"もち太くん"を購入したのだという。その後に2人は破局。もち太くんは現在X氏のもとで暮らしている。

彼女にとって心の支えだったこの愛犬が、"泥沼裁判"のきっかけになるとはまさか本人も予想しなかっただろう──。【前後編の後編。前編から読む】

前編で述べたとおり、景井がX氏を相手に起こしている裁判は二審（控訴審）だ。一審では景井の愛犬に対する単独所有権が認められず、「犬を引き渡せ」といった請求が棄却されている。

はたしてもち太くんはどちらの犬なのか……。

裁判の主な争点は1つ、「どちらが主体的に犬を飼うことにしたか」である。それにおいて景井側は、「当時の精神状態」についてこう述べている。

「私の精神はギリギリだった」

〈控訴人（※編集部註 景井氏）は精神的に追い詰められた状態に陥り、被控訴人（※編集部註 X氏）と2人だけの生活に耐えられなくなり心の救いを求めて本件犬を購入することにしたのだった〉（原文ママ、景井の陳述書より）

これに対して、一審からX氏が反証として挙げているのが、景井がX氏と同居していたマンションに"もち太くん"を連れてくる前日に渡した「クリスマスカード」だ。そこには"これからは家族2人と1匹で末長く暮らしていきたいです"などと、これからも交際関係を続けていく意思を示すような言葉が綴られている。

さらにもう一点、X氏が反論の根拠として提示しているのが婚姻届。陳述書によると、2018年9月と2020年10月ごろ、景井が自分の名前を記入した婚姻届をX氏に見せている。

X氏はこれらから、景井はX氏とともに長年にわたってもち太くんを飼う意思を持っていた、つまり共同所有を認めていた、と主張しているのだ。

対して景井は本人尋問で、「もち太くんを飼うとき、私の精神はギリギリで。犬を飼ったのは生き延びようとするため。（束縛やモラハラを繰り返す）彼の機嫌を損ねないためだった」と主張した。また婚姻届に自ら名前を書いたワケとして、「暴力やモラハラに耐えられず、無理やり書くしかなかった」「"洗脳状態"で男の言いなりでした」との認識を示している。

X氏は一審の時点から、景井の主張についてこう反論している。

〈現実は正反対である。原告（景井）は、被告（X氏）から別れを切り出されると、記入された婚姻届を被告に自ら提出し、交際を継続してほしいと懇願することが複数回あった。（中略）原告の気持ちの表れとして婚姻届の交付を受けることがあり、乙◯（※編集部註 婚姻届）の交付を受けたときは、その気持ちを被告が受け入れたために、被告はこれを保存していた〉（X氏の一審準備書面より）

暴言やDVなどの証拠も提出されてはいないようだ。

また、犬を飼うにあたっての金銭事情についても、大きな意見の食い違いがある。

X氏がコメント「困惑しております」

2人は同居人かつ、仕事のパートナーでもあった。2019年、景井が「TikTok」で投稿を始めると、X氏は彼女をサポートするようになったという。

同年7月、景井が芸能プロダクションに所属することが決まると、マネジメントを担うX氏と「収入を折半」することになった。両者が生活で必要なものなどにかかる金額については「立替金」として、取り分から差し引くことが習慣となっていた。

ではこのルールはもち太くんの購入時にはどう適用されたのか。

景井は陳述書で〈（もち太くんを）飼うことを最終的に決めたのは私で、被控訴人はそれに同意したにすぎない〉〈購入代金は、手付金と残金のいずれも、私が私の口座からお金を引き出して本件ペットショップに支払いました〉と述べている。

他方のX氏側はこう主張する。

〈被控訴人が控訴人に対して業務としてマネジメントを提供していた以上、控訴人から被控訴人に対して、対価の報酬があることも明らかである。控訴人と被控訴人との間には未清算金（※編集部註 X氏の立替金）が存在し、本件犬の購入も購入代金を折半して支払われていた〉（X氏の控訴準備書面より）

一審で担当裁判官は「犬の購入代金の折半合意があったかどうかは疑問」としながら、景井の主張については証拠不足などとほとんど認めていない。〈"もち太くん"は共有物である〉（一審判決文より）というのが裁判所の総合的な判断だ。

だがあくまで、景井は一審で認められたことは"事実とはかけ離れている"と、控訴陳述書を通じて強く訴えている。

判決言渡しが迫るなか、本人はなにを思うのか。

所属事務所に問い合わせたところ、「わたくしどもからお話しすることはございません」との回答だった。

一方のX氏側にも取材したところ、

「控訴されたことは事実です。すでに一審で明確な結論がでているにも関わらず、このような状況になり困惑しております。詳細なコメントについては、係争中のため控えさせていただきます」

などと主張している。

景井のもとに、愛犬が戻ることはあるのか──。

（了）