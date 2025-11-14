¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù2025Ç¯½Ð¾ì¼ÔÍ½ÁÛ¡¡ÌðÂô±ÊµÈ¡¢¥³¥Ö¥¯¥í¡¢Æ£°æ É÷¡¢HANA¡¢INI¡¢ÇµÌÚºä46¡¢&TEAM¡¢M!LK¡Ä¡ÄÍÎÏ¸õÊä¤òÅ°Äì²òÀâ
¡¡Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î½Ð¾ì¼Ô¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤½¤Î°ìÇ¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤À¡£2025Ç¯¤Ï¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñ¶¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÊÉ¡É¤ò±Û¤¨¤¿·Ò¤¬¤ê¤¬ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡È¸Ä¡É¤òÂº½Å¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬¿»Æ©¤·¡¢¤³¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡È¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¡É¤¬¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î°ì¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¡È¸Ä¡É¤ò¤É¤¦±Ç¤·½Ð¤¹¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£Ç¯2025Ç¯¤ÏNHK¤ÎÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎµÇ°¥¤¥äー¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£È¯É½¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤º£¡¢½Ð¾ì¼Ô¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÅÀ¤Ç¤Þ¤º½Ð¾ìÇ»¸ü¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥³¥Ö¥¯¥í¤À¡£¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤³¤ÎÃÏµå¤ÎÂ³¤¤ò¡×¤ÏËüÇî¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¤Ä¤«¤ß¡¢ÎáÏÂ¤Î¥³¥Ö¥¯¥í¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¡£ËüÇî²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦Osaka Metro¡ÊÂçºå»Ô¹âÂ®ÅÅµ¤µ°Æ»¡Ë¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤âÆ±¶Ê¤¬Î®¤ì¤¿¤¬¡¢ËüÇîÊÄËëÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¾èµÒ¤«¤é¡Ö¡ÊBGM¤Î¡Ë²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢³Ú¶Ê¤ÎÁÊµáÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥³¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬Ë¾¤à¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¡ÈÊÉ¡É¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÌö¤·¤¿ÅÀ¤Ç¡¢¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡¦XG¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¸Ä¡É¤òÂº½Å¤·¡¢³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢º£¤Î»þÂåÀ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£Æ±¤¸¤¯¡¢¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤ÎHANA¤â¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬·Ç¤²¤¿¥Æー¥Þ¡Ö¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¡¢Ç¯Îð¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¤È¿ÍÀ¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØNo No Girls¡Ù¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖROSE¡×¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¡£°Ê¹ß¡¢¼ã¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£XG¡¢HANA¤È¤â¤Ë¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¿·¿Í¥°¥ëー¥×¤À¡£
¡¡³¤³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²ÎÍØ¶ÊÏÈ¤Î²Î¿´¤ê¤¨¤â³°¤»¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¡¢51ºÐ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ì´¤òÄÏ¤ó¤À²Î¿´¤Ï¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤Ø¾å¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢BiSHºßÀÒ»þ¤Ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤â¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡×¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë²¤ÊÆ¤Ç¤â³Ú¶Ê¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤ÎJ-POP¥·ー¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥íÅ¾¸þ¸å¡¢½é¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤ò¼ÍÄø¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´±Ñ¸ì»ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿Æ£°æ É÷¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢Æ±¥Ä¥¢ー¤¬¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò¼çºÅ¤¹¤ëÊÆ¡Ö¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ë¡Ö¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯½Ð¾ì¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¡È2025Ç¯¤ÎÏÃÂê¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡È¥³ー¥ë¥É¥¹¥êー¥×¡É¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤ËÆþ¤ëPerfume¤â¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤¬°ìÃ¶¤ÎÄù¤á¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£²áµî¤Î½Ð¾ì»þ¤Ë¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äVR¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢º£Ç¯12·î31Æü¤Ë¡È¥Õ¥§ー¥º2¡É´°·ë¤òÀë¸À¡£2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¡Ö¥Õ¥§ー¥º3¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¾þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ïー¥È¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢º´Æ£·ò¡¢µÜ粼Í¥¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦TENBLANK¤âÏÃÂêÀ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤Ï½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡£NetflixÈ¯¤Î·àÃæ¥Ð¥ó¥É¤¬¡ÈÊüÁ÷¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆNHK¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â»þÎ®¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö²ø½Ã¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô¤â2²¯²ó¤òÄ¶¤¨¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡È½é½Ð¾ìÁÈ¡É¤Ï¡¢¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿XG¡¢HANA¤Î¤Û¤«¡¢½÷ÀÀ¼Í¥¤Î¹ßÈ¨°¦¡¢ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¢Âç·§ÏÂÁÕ¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦AiScReam¤Ï¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ìÆâÄê¡×¤¬Áá¡¹¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£³Ú¶Ê¡Ö°¦♡¥¹¥¯¥ê～¥à¡ª¡×¤ÎÂæ»ì¥Ñー¥È¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿º£Ç¯¡¢À¤³¦¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤À¤½¤ÎÏÃÂêÀ¤Ï¡¢½Ð¾ìÆâÄêÊóÆ»¤âÇ¼ÆÀ¤Î³èÌö¤À¡£
¡¡¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack to Life¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æü´Ú¤È¤â¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó½Ð²Ù¤òµÏ¿¤·¤¿&TEAM¡¢º£Ç¯6·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE ORIGIN¡Ù¤¬¼«¸ÊºÇ¹â¤Î½é½µÇä¾å¤òµÏ¿¤·¡¢¸ø±éµ¬ÌÏ¤â¹ñÆâ¥°¥ëー¥×¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ø³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëINI¤Î2ÁÈ¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ò¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ó¤Î¥Õ¥ìー¥º¤òµ¯ÇúºÞ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ó¤ÀM!LK¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢SUPER BEAVER¤ÎÆ°¸þ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÒÃ¯¤·¤âÏÆÌò¤Ç ¼ç¿Í¸ø¡Ó¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¡Ö¼ç¿Í¸ø¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¸Ä¤ò¤è¤êÂº½Å¤¹¤ë»þÂå¡É¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥°¥ëー¥×¤¬¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»öÌ³½ê¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍò¤Ï2026Ç¯½Õ¤Ë³èÆ°½ªÎ»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½é½µÇä¤ê¾å¤²¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤·¤¿Snow Man¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¿·¥á¥ó¥Ðー¤ò·Þ¤¨¤¿¿·À¸timelesz¤é¤â¡¢½Ð¾ì¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡½÷À¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£¹ñÌ±Åª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ØµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿KAWAII LAB.¤«¤é¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤Î½Ð¾ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¤¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢º£ºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤Ï³Î¼Â¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤¯KAWAII LAB.¤ÎCANDY TUNE¤Ï¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤â¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈKAWAII LAB.Á´¥°¥ëー¥×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ºäÆ»¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Ï¡¢39th¥·¥ó¥°¥ë¡ØSame numbers¡Ù¤Ç¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿ÇµÌÚºä46¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂ´¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÊÑ³×´ü¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£Ý¯ºä46¤âºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØUnhappy birthday¹½Ê¸¡Ù¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤ÆÍè½Õ¤Ë¤ÏMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅÍ½Äê¡¢Æü¸þºä46¤Ï¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¿·ÂÎÀ©¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¶áÇ¯¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤«¤é¤Ï¾¯¤·±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëAKB48¥°¥ëー¥×¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯·ëÀ®20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÏÈ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤Ïº£Ç¯¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¡õ5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤â¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£ÀºÎÏÅª¤Ê²»³Ú³èÆ°¤òÁ÷¤Ã¤¿1Ç¯¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ÎÉñÂæ¤Ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤ÏÁ°²ó2012Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤¬¥Ç¥Ó¥åー40¼þÇ¯¥¤¥äー¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸Ä¿ÍÅª¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤Î¥¯¥ß¥³¤À¡£Èà½÷¤Ï2025Ç¯¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤òÂ¿¤¯Ã´Åö¤¹¤ë¾¾ËÜÎ´¤âºî»ì³èÆ°55¼þÇ¯¡£¡ÈÀïÁè¡É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¤Â³¤±¤ë¥¯¥ß¥³¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ë2025Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£²ÎÍØ¶Ê¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëSHOW-WA¤äMATSURI¡¢ºòÇ¯¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥óÆ±ÍÍ¤Ë¡È±é²ÎÂè7À¤Âå¡É¤ÎÆó¸«ñ¥°ì¤â¡¢´Ú¹ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¡£ÍÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡2025Ç¯Á°´ü¤ÎNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î´ØÏ¢´ë²è¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¦Âç¿¹¸µµ®¤¬²»³Ú²È¡¦¤¤¤»¤¿¤¯¤äÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Æ±ºî¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤ò²Î¤Ã¤¿RADWIMPS¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¡¢¤Þ¤¿2025Ç¯¸å´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò²Î¤¦¥Ï¥ó¥Ðー¥È ¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤â¡Ø¹ÈÇò¡Ù½é½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡Ç¯¡¹¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð¾ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ÈÇò¡Ù¡£¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡áÅÄÊÕ¥æ¥¦¥¡Ë