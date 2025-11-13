「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在でＭＴＧ<7806.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



ＭＴＧは美容、健康関連機器の開発・販売を手掛けるファブレスメーカーだが、足もとの業績は絶好調に推移している。１１日取引終了後に発表した２５年９月期の営業利益は前の期比３．３倍の１０６億６５００万円と急拡大し過去最高を大幅更新した。２６年９月期についても、同利益は前期比２２％増の１３０億円予想と大幅増益を見込む。更に前期の年間配当を従来計画から７円増額となる２５円（前の期実績は１３円）とし、今期は前期比５円増配となる３０円を計画することも併せて発表。これが株価を強く刺激する格好となっている。



出所：MINKABU PRESS