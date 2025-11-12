冬をもっと楽しく♡「I Hate Monday」からクリスマス気分高まる新作コレクション登場

韓国発のライフスタイルソックスブランド「I Hate Monday（アイヘイトマンデー）」から、“冬を楽しむ”をテーマにした新作コレクションが2025年11月14日(金)より登場します。ふわもこの「キャンディフロスソックス」や遊び心いっぱいの「クリスマスソックス」、さらに手袋やフットマットまで♡見るだけで気分が上がるアイテムたちで、この冬の毎日をもっと心地よく、もっと可愛く演出してくれます♪

I Hate Mondayの冬新作で“月曜日”が待ち遠しく♡

「I Hate Monday Fall/Winter 2025」では、まるで綿あめのようなふわふわ素材の《キャンディフロスソックス》、クリスマス限定デザインの《クリスマスソックス》、さらに《マンデーグローブ》《マンデーフットマット》など、冬の暮らしを彩るアイテムが豊富に登場。

ブランドコンセプト“月曜日がちょっとだけ好きになる”を感じさせるカラフルな色合いと遊び心あるデザインが魅力です。

キャンディフロスソックス

価格：各2,640円(税込)

サイズ：FREEサイズ（23～27.5cm）（カラー：全5色（ラベンダー／ベージュ／ブラウン／スカイ／レッド））

コージーストライプソックス

価格：各2,200円(税込)

サイズ：FREEサイズ（カラー：全2色（アイボリー／ネイビー））

クラウディソックス

価格：各2,200円(税込)

サイズ：FREEサイズ （カラー：全2色（ブラック／ホワイト））

エルベシャプリエが贈る数量限定キャンペーン♪GPシリーズ購入で特別なスノードームをGET

季節限定の《クリスマスソックス》は、左右でデザインが異なる個性的な1足。かかとに小さなサンタが隠れていたりと、遊び心が満載です。

全4種（ディアグリーン、スノーアイボリー、クッキーネイビー、ホワイトサンタ）/ FREE（23～27.5cm）/ 各1,980円(税込)。

さらに、手袋とアームウォーマーがセットになった《マンデーグローブ》は、全8色（ベージュ、グレー、ブルー、オリーブ、ブラック、ラベンダー、ブラウン、イエロー）/ 各5,500円(税込)。

スマートフォン操作にも対応し、ファッション性と実用性を両立しています。

《マンデーフットマット》は全4種（ストライプアイボリー、ストライプブルー、チェックピンク、チェックネイビー）/ 各5,500円(税込)と、お部屋のアクセントにもおすすめです♪

【POP UP情報】代官山で体験できる「I Hate Monday」の世界

2025年11月14日(金)～11月27日(木)の期間、代官山蔦屋書店にてポップアップストアを開催。冬の暮らしを明るくする「I Hate Monday」の新作を実際に手に取って体験できます。

また、クリスマス限定ギフトパッケージ（各330円(税込)）も登場。ピクセルアート調の「PIXEL」とレトロな「SANTA」デザインの2種類で、大切な人への贈り物にもぴったり♡

販売店舗：代官山蔦屋書店（期間限定）／CAViAR PRODUCTS／ZOZOTOWNなど。

冬の日常に、I Hate Mondayの魔法を♡

寒い季節こそ、心をほぐすようなあたたかさとユーモアを。

「I Hate Monday」の2025年冬コレクションは、そんな願いを叶えてくれるラインナップです。履くだけで笑顔になれるソックス、手元を彩るグローブ、インテリアにも映えるフットマット。

自分へのご褒美にもギフトにもぴったりなアイテムで、今年の冬を思いきり楽しんでみませんか？♡