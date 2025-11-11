·Ù»¡´±¤Î·ý½Æ¤Î½Æ¸ý¤Ï¡È¿ÏÊªÃË¡É¤Ë¡Ä¿ÏÊª3ËÜ¤ò½ê»ý¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤È¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤«¡¡Æ£ÎÓÏÂ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤òÁ÷¸¡¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¡¦Ê¡ÄÅ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç9ÆüÍ¼Êý¡¢·Ù»¡¤¬¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Î¼ê¤Ë¤Ï·ý½Æ¤¬°®¤é¤ì¡¢½Æ¸ý¤ÏÃË¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¿ÏÅÏ¤ê20cm¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤
9Æü¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢11Æü¤Ë½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤ä»¦¿ÍÍ½È÷¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦Æ£ÎÓÏÂ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¡£
Æ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢9Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç¿ÏÅÏ¤ê20cm¤Û¤É¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤ÆÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤ëÃË¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤¬ÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿ÏÊª¤â·Ù»¡´±¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¾²¤Ë³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ï¸«¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤¬¡Ö¸µ¥«¥ì¤¬¿¦¾ì¤ËÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
»ö·ïÁ°Æü¡¢Æ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤¬µ¶Ì¾¤ÇÍèÅ¹Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í½Ìó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Æ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡´±2¿Í¤¬¸½¾ì¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»ö·ïÅöÆü¡¢Í½Ìó»þ´Ö¤Ë¸½¤ì¤¿Æ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ë·Ù»¡´±¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÇúÃÆ¤¬¤¢¤ë¡¢²¡¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¡Ö·ý½Æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÅ¬Àµ¤È¹Í¤¨¤ë¡×
¤½¤Î¸å¡¢±þ±ç¤Î·Ù»¡´±¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢Æ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢·Ù»¡´±2¿Í¤¬·ý½Æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Æ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤¬Äñ¹³¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
È¯Ë¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
FNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö·ý½Æ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÏÅ¬Àµ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥Ê¥¤¥Õ2ËÜ¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Æ£ÎÓÍÆµ¿¼Ô¤È¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ°µ¡¤Ê¤É¤ò¤¯¤ï¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×11·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë