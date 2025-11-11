¡ÖÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡×ÀÔ¿ñÂ»½ý¤«¤éºÆµ¯¡¢´üÂÔ¤Î¿·À±¡¦´ßß·¹¨¼ù¡¡ÂçÊ¬¹ñºÝ¼Ö¤¤¤¹¥Þ¥é¥½¥óÉ½¾´Âæ¤Ø¡¡¡¡¡¡¡¡
ÂçÊ¬¹ñºÝ¼Ö¤¤¤¹¥Þ¥é¥½¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤È5Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÄ¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¡¦ÎëÌÚÊþ¼ù¤âÃíÌÜ¤¹¤ë´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡¢´ßß·¹¨¼ù¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¼Æâ¤Î¥íー¥éー¥Þ¥·¥ó¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥©ー¥à¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë´ßß·¹¨¼ù¡Ê29¡Ë¤Ï2024Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤éÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¹ñÆâ2°Ì¡¢Áí¹ç5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´ßß·¹¨¼ù¡Ë¡Ö¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Î¥Úー¥¹¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡×
´ßß·¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÎ¦¾å¶¥µ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ïー¥É¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»ö¸Î¤ÇÀÔ¿ñ¤òÂ»½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´ßß·¹¨¼ù¡Ë¡ÖÀÔ¿ñÂ»½ý¤Î»þ¤Ï¡¢Î¦¾å¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢1½µ´Ö¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÃµ¤½¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ñ¥éÎ¦¾å¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥é¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿´ßß·¤Ï¡¢¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÄ¹µ÷Î¥¼ïÌÜ¤ÇµÞÀ®Ä¹¡£µîÇ¯¤Î¿À¸ÍÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë½é¤á¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Û¤«¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï5000¥áー¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À®Ä¹Ãø¤·¤¤´ßß·¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¡¦ÎëÌÚÊþ¼ù¤â¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎëÌÚÊþ¼ù¡Ë¡Ö¤¹¤´¤¤ÍË¾³ô¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¥Þ¥é¥½¥ó¤ËËÜ³ÊÄ©Àï¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦
ÂçÊ¬¹ñºÝ¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢´ßß·¤Ë¤È¤Ã¤Æ3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î¹¹¿·¤ÈÉ½¾´Âæ¤Ç¤¹¡£
¡Ê´ßß·¹¨¼ù¡Ë¡ÖÎëÌÚÁª¼ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÂÑ¤¨¤Æ¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÏºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢3°Ì°ÊÆâ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÂçÊ¬¹ñºÝ¼Ö¤¤¤¹¥Þ¥é¥½¥ó¤Ïº£·î16Æü¤ËÂçÊ¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£