◆全国高校サッカー選手権神奈川大会 ▽決勝 日大藤沢１―０桐光学園（９日・ニッパツ三ツ沢球技場）

元日本代表ＭＦでＪ１川崎で活躍した中村憲剛氏（４５）の長男、ＭＦ中村龍剛（りゅうご、２年）が所属する日大藤沢が決勝で桐光学園を１―０で破り、２大会ぶり８度目の全国大会出場を決めた。ボランチで先発した龍剛はフル出場でチームの優勝に貢献。父が出場できなかった全国への切符をつかみ「超えましたね。現時点で、お父さんより上に行ったのかな」と笑った１７歳は、夢の舞台を心待ちにした。試合は後半３８分にＦＷ有川啓介（３年）が決勝点を決めた。全国高校選手権は１２月２８日に開幕する。

ボール遊びを始めた龍剛に小さなおもちゃのゴールをプレゼントした。「やっぱストライカーでしょ」。冗談っぽく、憲剛に言った記憶がある。あれから１５年、点取り屋にはならなかったが、お父さんに似たクレバーなボランチとして全国切符を勝ち取った。

桐光学園戦、相手守備ラインの中間地点、人と人の間に位置取りする姿が印象的だった。ボランチになった小学生時代から、龍剛は父と試合の映像を見て反省会をするようになった。「触られるな。触れさせるな」。相手をよく見て、プレスのかけ方をよく観察し、守備をかいくぐることを教わっている。

「処世術」と憲剛は表現する。身長（１７５センチ）が高いわけでもない。体（体重６６キロ）が強いわけでもない。視野、ポジショニング、卓越した技術で日本代表にまでなった。龍剛も身長は１７０センチほど。伸びているそうだが、アスリート能力で勝負するタイプではない。父の背中を見て成長してきた。

ちなみに小さなゴールは昨年まであったそうで、キックの精度を上げるのに役立ったとか。（０８〜１０年川崎担当・羽田 智之）