【無印良品の洋服】が大人におすすめ！ まるっと揃えたい「秋冬アイテム」

肌寒い日が少しずつ増えて、秋冬のアイテムが気になる時期。けれど、大人の洗練されたコーデを目指すとき、何を選べばいいか迷ってしまうことも。そんなときは【無印良品】のスタッフ@mujistaff.daimyoさんの着こなしをチェックしてみて。シンプルでありながら今っぽさのあるアイテム選びは、大人コーデのヒントになる予感です。

上品なルックスでタウンユースにも活躍

【無印良品】「婦人 フランネル ロングパンツ」\2,990（税込）

大きめのチェック柄がトレンド感のあるパンツ。ルームパンツとして展開されていますが、シルエットと配色が上品で、着こなし方次第ではタウンユースにも活躍してくれそうです。@mujistaff.daimyoさんのようにきちんと感のあるジャケットと合わせれば、程よくカジュアルダウンした大人の遊び心を感じるコーデに。綿100%のフランネル素材とゆったりとしたストレートシルエットで、穿き心地にも満足できそう。

リラックス感と洗練さを両立するセーター

【無印良品】「婦人 ウールローゲージクルーネックセーター」\12,900（税込）

ふっくらとした素材感が暖かみを感じさせるセーター。リラックス感のあるシルエットながら、袖口や裾、ネック部分の端正なリブ編みが効いて、きれいめにも着られる一枚です。パンツにもスカートにも合わせやすく、着回し力も優秀。デニムパンツに合わせるだけで、洗練されたオシャレを楽しめそうです。ワントーンでまとめたい日のコーデにも、素材感が映えるのでおすすめ。

あらゆるシルエットのボトムスに合わせやすい旬顔ブルゾン

【無印良品】「婦人 ウール混ナッピングショートブルゾン」\24,900（税込）

秋冬に欠かせないアウターは、コーデの雰囲気を左右するアイテム。「MA-1に着想を得た」と公式サイトで紹介されているウール混素材のブルゾンは、ミリタリーテイストが注目される今季、きれいめに旬のムードを取り入れられそうです。短め丈でバランスが取りやすく、あらゆるシルエットのボトムスにマッチ。@mujistaff.daimyoさんのようにロングスカートに合わせれば、エレガントでありながらこなれ感のある大人コーデに。

一枚でもインナーでも映える上品ハイネック

【無印良品】「婦人 洗えるウールハイゲージハイネックセーター」\2,990（税込）

今季注目のレッドカラーが映えるハイネックセーター。鮮やかな色味が、落ち着いたトーンでまとまりがちな秋冬コーデに、パッと華やかなアクセントを添えてくれます。目を詰めて編み立てたハイゲージニットは、暖かみがありつつもサラっと上品な雰囲気が魅力。スカートに一枚で合わせれば、洗練された女性らしい雰囲気に。シャツやベストを重ねても、スマートにまとまりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S