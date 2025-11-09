大人もハマっちゃうぅぅ！【マクドナルド】眺めていたくなる可愛さ♡「新作ハッピーセット」

話題が尽きない【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、世界中で愛され続ける名コンビ「トムとジェリー」のおもちゃ第3弾が登場中。子どもはもちろん、大人もハマること間違いなしといえそうな、可愛らしい“おもちゃ”をご紹介します。

険しい表情も愛らしい！「しわくちゃになっちゃった！ トム」

ファンにはたまらない！「しわくちゃになっちゃった！ トム」は、アニメの有名なワンシーンがモチーフ。思わずクスっと笑ってしまいそうな表情で、@ftn_picsレポーターHaruさんは「なんとも可愛らしい」とコメントしています。お腹部分にはローラー付きで、転がして遊べるのもGOOD！

おもちゃ越え！？ インテリアとしても◎「スポーツカーでゴー！ タフィー」

「スポーツカーでゴー！ タフィー」は、シールを貼って完成させる体験型のおもちゃ。タフィーの首を傾けると、動かした方向に車が進むという仕掛け付き！ おまけとは思えないクオリティで、お部屋に飾っておきたくなりそうです。

「ハッピーセット®」は、朝からオーダーでき、メニューがいろいろあるのも魅力です。「トムとジェリー」のおもちゃは終了間近なので、気になる人は今すぐ近くの【マクドナルド】へ！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N