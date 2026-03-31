あなたの妻や夫が、別の異性とキスをしたり、抱き合ったりしていたら──。多くの人がショックを受けるだろうし、「不倫ではないか」と感じる人もいるかもしれない。ところが、こうした行為であっても「不貞行為にあたらない」と判断した裁判の判決が報じられて、SNSなどで議論を呼んでいる。いったい、この判決をどのように理解すればよいのか。離婚・男女トラブルにくわしい玉真聡志弁護士に聞いた。●キスやハグでも「不貞行為