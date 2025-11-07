Âç¥¨¥¸¥×¥ÈÇîÊª´Û¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Áí¹©Èñ1500²¯±ßÄ¶¡¢¹½ÁÛ¼Â¸½¤Þ¤Ç20Ç¯°Ê¾å
¡ÊCNN¡Ë22Ç¯Á°¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Î·úÃÛ»öÌ³½ê¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ø¥Í¥¬¥ó»á¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÇîÊª´Û¤ÎÀß·×¼Ô¤Ë»öÌ³½ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤ÈÅÅÏÃÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¿¤º¤é¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Ä¾¤·¡¢¹ªÌ¯¤ÊºöÎ¬¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ø¥Í¥¬¥ó»á¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥À¥Ö¥ê¥ó¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢É×¤Î×Å»ÎÐÇ¡Ê¥Ý¥ó¥·¡¼¥Õ¥©¡Ë»á¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ø¥Í¥¬¥ó¡¦¥Ý¥ó¡¦¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Ä¡×¤È¤¤¤¦»öÌ³½ê¤ò±Ä¤à¡£
¤½¤ì¤è¤ê1Ç¯È¾Á°¤Î2002Ç¯¤Ë¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¯ÉÜ¤¬Âç¥¨¥¸¥×¥ÈÇîÊª´Û¤Î¹ñºÝÀß·×¥³¥ó¥Ú¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼óÅÔ¥«¥¤¥í¶á¹Ù¥®¥¶¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î°äÊª10ËüÅÀ°Ê¾å¤ò¼ýÂ¢¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤À¤Ã¤¿¡£
¥³¥ó¥Ú¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿±þÊçÁí¿ô1556·ï¤ÎÃæ¤«¤é¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÌµÌ¾¤Î»öÌ³½ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ø¥Í¥¬¥ó»á¤È¥Ý¥ó»á¤Î¹½ÁÛ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤ÎºÐ·î¤¬¤«¤«¤ê¡¢Í½»»¤âËÄ¤é¤ó¤Ç10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1500²¯±ß¡Ë¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤¿¡£
¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÃæÃÇ¤äÃÙ±ä¡¢¸åÂà¤ò·Ð¤Æ¡¢º£·î1Æü¤Ë¥¨¥¸¥×¥È¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇîÊª´Û¤¬Àµ¼°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£´Ñ¸÷¶È¼çÆ³¤Î¥¨¥¸¥×¥È·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï³«´Û¤òµÇ°¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤ò½ËÆü¤È¤·¤¿¡£
·úÀß·×²è¤ÏºÇ½é¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿1992Ç¯¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ö¤Î½Õ¡×¤µ¤Ê¤«¤Î2011Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÀ¯ÊÑ¡¢¤µ¤é¤Ë2Ç¯¸å¤Î·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£½çÄ´¤Ê·úÀß¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿CNN¤Ï17Ç¯¡¢¡Ö18Ç¯´°À®¤ËºÇ¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÀ¤³¦¤Î·úÊª¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÆ±ÇîÊª´Û¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡ÊÀ¤³¦ÅªÂçÎ®¹Ô¡Ë¤Ç¡¢³«´Û´Ö¶á¤È¤Î´üÂÔ¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£
¥Ø¥Í¥¬¥ó»á¤ÏÃÙ±ä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢¡ÖÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÊ£»¨¤À¡×¤ÈÇÛÎ¸¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇîÊª´Û¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¶Ë¤á¤ÆÁ¡ºÙ¤ÊÅ¸¼¨Êª¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
²õ¤ì¤ä¤¹¤¤°äÊª¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¿ôÀéÇ¯Á°¤Î¥Ñ¥Ô¥ë¥¹¤Î´¬Êª¤ä¿¥Êª¡¢ÀÐ´½¡¢Æ«´ï¡¢¥ß¥¤¥é²½¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤¬2400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¼¼¤ËÊÂ¤Ö¡£Ã±°ì¤ÎÊ¸ÌÀ¤ò°·¤¦ÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤À¡£Å¸¼¨¼¼¤ÏÀè²¦Ä«»þÂå¤«¤é¥³¥×¥È»þÂå¡¢¤Ä¤Þ¤êµª¸µÁ°Ìó3000Ç¯¤«¤é7À¤µª¤Þ¤Ç¡¢»þÂåÊÌ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¿¥ó¥«¡¼¥á¥ó¤Î²¦Êè¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿°äÊª5000ÅÀ¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤â¤¢¤ë¡£
·úÊª¤Î³°¤Ë¤Ï¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿Äí±à¤¬¤¢¤ê¡¢½Å¤µ87¥È¥ó¤Î¥ª¥Ù¥ê¥¹¥¯¤òÃÖ¤¤¤¿¹¾ì¤¬Íè´Û¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÇîÊª´ÛÂÎ¸³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿á¤È´¤±¤ÎÂç¶õ´Ö¤«¤é¤À¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¹â¤µÌó11¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥é¥à¥»¥¹2À¤¤ÎÁü¤¬¸·¤«¤Ë¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀµÌÌ¤Î³°´Ñ¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤È¥¬¥é¥¹¡¢ÃÏ¸µ»º¤ÎÀÐ³¥´ä¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ñ¤Ð¤Ã¤¿¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¡¢ÆâÂ¦¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤ÎÃæÄí¤Ë¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤À¾õ¤Î²°º¬¤«¤é¤Ï¸÷¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¹ß¤êÃí¤°¡£¤³¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¤Î°äÊª¤¬³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÍµ¡Êª¤ËÈæ¤Ù¡¢¸÷¤ÇÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦À¼Á¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£
µ¡Ç½ÌÌ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢£¶³¬¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÂ³¤¯Âç³¬ÃÊ¤À¡£Íè´Û¼Ô¤Ï»þÂå¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿ÀÐÈê¤ä¥Õ¥¡¥é¥ªÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¡£¾å¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¡£¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ëÀè¤ÎÀµÌÌ¤Ë¡¢¤µ¤¨¤®¤ëÊª¤â¤Ê¤¯¤½¤Ó¤¨¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î»Ñ¤À¡£
À¤³¦¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î¤ï¤¤ËÎ©¤Ä·úÂ¤Êª¤òÀß·×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·úÃÛ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼ê¤´¤ï¤¤»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥Ø¥Í¥¬¥ó»á¤È¥Ý¥ó»á¤¬¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï´ö²¿³ØÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÇîÊª´Û¤Î²°º¬¤Î·¹¼Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄºÅÀ¤Ø¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¹â¤µ¤òÄ¶¤¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£·úÊª¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¤â¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤¦¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÎØ³Ô¤ò¿¯¤·¤¿¤ê¡¢Ê¤¤¤±£¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¾å¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÇîÊª´Û¤Î·Á¤ÏÂç¸ý·Â¤ÎË¾±ó¶À¤Î¤è¤¦¤ËÀè¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÊÉ¤ÏÄ¯Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ô³ØÅª¤ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÔÂç¤ÊÀß·×¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ç¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆñÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ø¥Í¥¬¥ó»á¤Ï¡Öº½Çù¤ÎÂæÃÏ¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ø±ï¡Ù¤òºî¤ë¹½ÁÛ¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¡Ö¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£À®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤ÊÃíÌÜ¡×¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ï¿âÄ¾ÌÌ¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿åÊ¿ÌÌ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¡×¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶õ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿·Ê´Ñ¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
03Ç¯¤Ë¥Ø¥Í¥¬¥ó»á¤È¥Ý¥ó»á¤ÎÀß·×¤¬80¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤é¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·úÃÛ¾å¤Î¼«²æ¤ò¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£»öÌ³½ê³«Àß¤«¤é¤ï¤º¤«4Ç¯¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿°ÑÂ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¾»á¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â°ú¤Â³¤»×Î¸¿¼¤¯¡¢ÃÏÆ»¤ÊÀß·×¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤¢¤Î±¿Ì¿¤ÎÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Î20Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Ç¡¢2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£»öÌ³½ê¤ÏÆÈ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¡¢º£¤Ç¤Ï20¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾¦¶È¡¢½»Âð¡¢¶µ°é¡¢¸ø¶¦¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Ø¥Í¥¬¥ó»á¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î½é´ü¤ËÃ´Åö¤·¤¿Âç¥¨¥¸¥×¥ÈÇîÊª´Û¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡£Æ±»á¤È»öÌ³½ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¤³¤ÎÇîÊª´Û¤ÎÀß·×¼Ô¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤·º£¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈºÇ¹âÊö¤ÎÇîÊª´Û¤ò¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢Æ±»á¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
