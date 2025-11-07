東京株式（前引け）＝前日比１１００円安、５万円を割り込む 東京株式（前引け）＝前日比１１００円安、５万円を割り込む

７日前引けの日経平均株価は前日比１１００円１９銭安の４万９７８３円４９銭。前場のプライム市場の売買高概算は１２億４４２１万株、売買代金概算は３兆２５９７億円。値上がり銘柄数は５３３、値下がり銘柄数は１０１０、変わらずは７０銘柄だった。



日経平均株価は大幅安。前日の米株式市場でＮＹダウは３９８ドル安と反落。ナスダック指数も下落した。米雇用情勢への警戒感が台頭し売りが優勢だった。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げてスタート。ＡＩ・半導体関連などハイテク株を中心に売りが膨らみ節目である５万円を割り込んだ。前引けにかけ下値を探る展開が続き、４万９７００円台まで値を下げた。アドバンテスト<6857.T>やソフトバンクグループ<9984.T>が大幅安となり、全体相場を押し下げた。為替が１ドル＝１５３円００銭前後の円高に振れたことも警戒された。



個別銘柄では、レーザーテック<6920.T>やディスコ<6146.T>が安く、フジクラ<5803.T>や三菱重工業<7011.T>、サンリオ<8136.T>が下落した。イビデン<4062.T>やローム<6963.T>も売られた。半面、リクルートホールディングス<6098.T>が急伸し、キオクシアホールディングス<285A.T>やファーストリテイリング<9983.T>が堅調。良品計画<7453.T>が買われた。



出所：MINKABU PRESS