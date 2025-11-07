スクエニＨＤは急反騰、７～９月期は大幅な経常増益で着地

スクウェア・エニックス・ホールディングス<9684.T>は急反騰している。６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が１３３８億９５００万円（前年同期比１５．０％減）、経常利益が２８５億５３００万円（同５７．４％増）、最終利益が１００億５２００万円（同１４．５％減）だった。第２四半期（７～９月）は売上高が７４６億２０００万円（前年同期比１４．９％減）、経常利益が２１６億６４００万円（同７．６倍）、最終利益が５２億４８０００万円（同４．６倍）との計算になり、足もとの収益性の高まりを評価した買いが優勢になっている。



９月中間期は主力のデジタルエンタテインメント事業における収益性改善やライツ・プロパティ等事業における有力ＩＰに関するロイヤルティ収入の計上などが利益を押し上げた。一方で、通期業績の最終益予想は前回予想の２８７億円から１６９億円（前期比３０．８％減）に引き下げた。デジタルエンタテインメント事業の開発体制及びグローバルで統合されたマーケティング戦略を推進するための海外組織の在り方を見直す再編のため特別損失を計上。９月中間期の９８億円に加え、下期も２０億円ほど発生する見通し。



出所：MINKABU PRESS