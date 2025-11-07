＜動意株・７日＞（前引け）＝フルヤ金属、サイオス、ＢＡＳＥ ＜動意株・７日＞（前引け）＝フルヤ金属、サイオス、ＢＡＳＥ

フルヤ金属<7826.T>＝急伸。６日の取引終了後に、２６年６月期の連結業績予想について、売上高を５５０億円から６４０億円（前期比１１．５％増）へ、営業利益を７５億円から１００億円（同４．８％増）へ、純利益を４８億円から６０億円（同７．２％減）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を６０円から７５円へ引き上げたことが好感されている。データセンター需要を主因に電子部門、薄膜部門が順調に推移することが見込まれていることに加えて、サプライチェーン支援部門などで予想を上回る見通しになったことが要因としている。なお、同時に発表した第１四半期（７～９月）決算は、売上高２３２億１００万円（前年同期比６６．９％増）、営業利益３４億１０００万円（同２３．１％増）、純利益２３億２８００万円（同４３．１％増）だった。



サイオス<3744.T>＝一時ストップ高。Ｌｉｎｕｘに代表されるオープンシステム基盤事業を中核とし、システム障害回避ソフトでは自社開発製品「ＬｉｆｅＫｅｅｐｅｒ」が好調で業績に貢献している。足もとの利益は企業の旺盛なデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を取り込むほか、合理化努力も奏功し会社側の想定を上回る好調な推移をみせている。そうしたなか、６日取引終了後に２５年１２月期の業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の２億２０００万円から３億２０００万円（前期比９．１倍）に増額しており、これがポジティブ視された。また、利益の上方修正と併せて、新たに株主優待制度を導入することも開示した。毎年１２月末時点で２００株以上を保有する株主を対象に、オリジナルカタログの商品（２０００円相当のコース）を贈呈するというもので、これも株価を強く刺激する格好となっている。



ＢＡＳＥ<4477.T>＝大幅高でにわかに底値圏から浮上気配。個人や小規模事業者を対象としたＥＣプラットフォーム「ＢＡＳＥ」を運営するほか、Ｗｅｂサービスにオンライン決済を導入できる「ＰＡＹ．ＪＰ」の提供などを主力としている。Ｍ＆Ａ戦略に積極的で加速度的に業容を拡大させており、トップラインの伸びが注目される。そうしたなか、６日取引終了後に２５年１２月期業績予想の修正を発表、売上高は従来予想の１９６億円から２０８億３６００万円（前期比３０％増）に、営業利益は１０億円から１１億７９００万円（同５３％増）に増額した。更に株主還元も強化し、今期の年間配当について無配を計画していたが、これを改め初の４円配当を実施することを併せて発表した。これをポジティブ視する買いを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS