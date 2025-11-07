アンビスＨＤはウリ気配スタート、２６年９月期営業減益へ アンビスＨＤはウリ気配スタート、２６年９月期営業減益へ

アンビスホールディングス<7071.T>はウリ気配スタート。６日取引終了後、２６年９月期連結業績予想について売上高を５１７億円（前期比５．１％増）、営業利益を３８億円（同３８．３％減）と発表した。前期に続き大幅減益の見通しを嫌気した売りが膨らんでいる。



新設施設の業績貢献や既存施設の稼働率回復を見込む一方、人件費などの費用増や来年度に予定される診療報酬改定の影響などを考慮して保守的に計画した。配当予想は前期比同額の４円とした。なお、同時に発表した２５年９月期決算は売上高が４９１億７４００万円（前の期比１５．８％増）、営業利益が６１億６２００万円（同４１．９％減）だった。



出所：MINKABU PRESS