ゴディバの新作♡ドバイチョコレート風ピスタチオタブレットが登場

ゴディバ ジャパンから、エキゾチックな香り漂う新作チョコレートが登場。「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ＆クリスピーカダイフ」は、ドバイチョコレートにインスパイアされた限定アイテムです。なめらかなミルクチョコと香ばしいピスタチオ、サクッとしたカダイフのハーモニーが生み出す至福のひと口。華やかなゴールドパッケージは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです♡

ピスタチオとカダイフが織りなす贅沢な味わい

ゴディバの新作「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ＆クリスピーカダイフ」（税込4,320円／180g）は、なめらかな口どけのミルクチョコレートに、ピスタチオフィリングとカダイフを重ねた贅沢な逸品。

カダイフとは、中東や地中海地方で愛される極細のパイ生地で、香ばしい食感が特徴です。

そのクリスピーな食感が、ピスタチオの濃厚な風味と溶け合い、まるで異国のデザートを味わっているようなリッチな気分に。

華やかなゴールドパッケージはギフトにも♡

エレガントなゴールドカラーのパッケージは、ドバイの煌びやかな世界観を思わせるデザイン。見るだけで気分が上がる華やかさで、特別な人へのプレゼントにも最適です。

また、同時期に全国の一部店舗では「ドバイチョコレート ショコリキサー」も再販中。タブレットとドリンク、両方で“ドバイチョコレート”の魅力を堪能できます。

販売は2025年11月7日（金）から、ゴディバ オンラインショップ限定で数量限定販売。気になる方は早めのチェックがおすすめです。

限定タブレットで楽しむ、至福のチョコ時間

「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ＆クリスピーカダイフ」は、味わいもビジュアルも特別感たっぷり。

ピスタチオの香ばしさとミルクチョコのとろける甘さが、頑張った自分をやさしく包み込みます。ドバイの華やかさを感じさせる限定チョコは、冬のティータイムを格上げしてくれること間違いなし♡

ぜひこの季節だけの贅沢な味わいを、大切な人とシェアしてみてください。