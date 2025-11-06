大人デザインで魅せる！【アウトドアプロダクツ】のメンズ財布がAmazonで販売中！
質感と収納力で差をつける！【アウトドアプロダクツ】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
【OUTDOOR PRODUCTS】から、深みのあるシボ感のエイジング合皮を使用した二つ折りが登場。レーザーでブランドロゴを刻印したメタルプレートがデザインのアクセントになっている。内側にはバイアスエンボス加工を施した風合いの異なる合皮を組み合わせている。二層に分かれた紙幣収納、マチ付の小銭収納ポケット、カードやレシート類を収納できる多段カードポケットも設置。
シボ感のあるエイジング調合皮を使用し、上品な質感と程よいカジュアルさを兼ね備えている。
レーザー刻印のメタルプレートが、スタイリッシュなアクセントとして存在感を放つ。
紙幣収納は二層構造で整理しやすく、小銭入れにはマチ付きポケットを採用している。
バイアスエンボス加工の内装やカード6枚収納で、見た目だけでなく機能性も高い仕上がりとなっている。
