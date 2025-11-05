セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が11月5日、クリスマス新商品発表会を東京都内で開催し、クリスマス商戦の戦略を発表しました。

【すごい】「えっ…どれもおいしぞう！」 これが、セブン−イレブンのクリスマス商品です！

新商品発表会に登壇した同社商品本部 ベーカリー・スイーツ部 調理パン・ベーカリー チーフマーチャンダイザーの齋藤曜介さんは、物価高に伴う節約志向の高まりや、2025年12月24日、同月25日が平日であることなどを踏まえ、「コスパ」「タイパ」「少量」が今年のクリスマスのキーワードだと説明。

その上で、齋藤さんは、「コスパ意識」「食べ切りサイズ」「幅広いカテゴリ」の3つの要素から構成される「らくジュアリーなおうちクリスマス」を今年のテーマに掲げ、ケーキやオードブル、チキンなど、約50商品を販売すると述べました。

販売開始から29年目を迎える、4〜6人向けの定番ホールケーキ「クリスマスかまくら」（3218円、以下税込み）は昨年の価格を据え置き、クリームやスポンジなどを改良。クリームについては、ミルクのおいしさを最大限に引き出し、コクと爽やかさを両立したといいます。

また、少人数やおひとり様需要に応えるため、少人数で楽しめる3号サイズ（直径約9センチ）の小型ケーキを前年よりも5商品増やし、計13商品を販売。

このほか、人気のカップデリシリーズの9品を盛り合わせた「カップデリスペシャル2025」（3000円）や、ローストビーフや生ハムなど、肉料理だけを詰め合わせた「ニックデリ2025」（2900円）などを展開します。

齋藤さんは、今年のクリスマスが平日であることについて「平日だと（クリスマスの）準備ができない方もいらっしゃると思います。仕事帰りにセブン−イレブンに寄っていただくと、すべての物がそろいます」「（平日のクリスマスは）決して不利ではないと思っています」と述べました。

商品の予約はセブン−イレブンの店舗や、セブン−イレブンのネットサービス「セブンミール」で受付中です。