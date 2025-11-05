【NHKスペシャル『メルトダウン』取材班】原発には放射性物質漏洩リスクがあった!?…元東京電力の幹部から語られた非常冷却装置の稼働に躊躇していた理由

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

福島原発の非常冷却装置・イソコンは一度も実動作試験を行われておらず、当時の事故現場では誰もイソコンが正常に作動しているのか判断することができなかった。

ずさんな管理状態の背景にはイソコンを稼働させることへのためらいがあった。

イソコンの稼働はなぜ躊躇されたのか。イソコンというシステムの歴史とそこに潜む課題がいま明らかになる。

「イソコンを実際に動かすことに、躊躇があったというのは、率直なところなんです」

元東京電力幹部の二見常夫（ふたみつねお・74歳）は、時折、目をつむって、自分の考えを整理しながら、言葉を噛みしめるように、語り始めた。

東京工業大学で原子核工学を学んだ二見は、1967年に東京電力に入社。原子力分野を歩み、1997年には福島第一原発の所長に就任。原子力部門のナンバー2にあたる本店の常務も務めた。大学の先輩として、当時、通商産業省に内定していた吉田を東京電力に強く勧誘した過去があり、吉田とも親交が深かった。

二見は、1981年にイソコンとSR弁の作動の優先順位が逆転した経緯や理由について、直接は知らなかった。そのうえで、1980年前後から事故に至るまでの過去の経緯を振り返ると、躊躇という言葉を何度か口にして、イソコンを動かすことに対する「ためらい」のようなものがあったと指摘した。

その理由の一つは、轟音と蒸気への懸念である。

「やはり、大きな音がしたり、大量の蒸気が出たりすることが周辺地域の人に不安を与えてしまうのではないか」

二見は、そう語った。これは、運転開始直後に実動作試験が深夜にかぎって行われていた理由について、北山が「イソコンを動かすと大きな音がして、住民をびっくりさせてしまうので、大きな影響を与えたくない気持ちがあったのでは」と証言したことにも通じる。

放射性物質漏洩のリスクから封印されイソコン

そして、もう一つが、放射性物質の漏洩リスクだった。イソコンは、原子炉から蒸気を通す配管をタンクに入れて冷やす仕組みになっている。その位置は、放射性物質の漏洩を防ぐ砦・格納容器の外に置かれている。

配置から見ると、蒸気が通る配管を通して内部の原子炉から格納容器の外部へと貫いている装置とも言える。万一、この配管に破損があると蒸気の中に含まれていた放射性物質がブタの鼻から外部に放出されるおそれがあるのだ。

「原子炉からの生の蒸気が、配管のいわば壁一枚で外気と隔離されているというのが、非常に嫌な部分であって、実際に動かすことについて、躊躇するところがあった」

二見はそう語った。

実際にアメリカでは、1976年に福島第一原発1号機と同型機のミルストン原発1号機で、イソコンの配管に微細な亀裂が生じ、微量の放射性物質が外部に漏れたというトラブルが報告されている。

このトラブルについて、当時、東京電力が把握していたかどうかは確認が取れず、こうしたトラブルが、イソコンとSR弁の優先順位逆転につながったかどうかはわからない。

ただ、これまでの取材で、二見以外の複数の元幹部も、1970年代後半になると関係者はイソコンに放射性物質漏洩のリスクがあることを意識していたと証言していた。

核燃料に詳しい別の元東京電力幹部は、イソコンの弱点として、「原子炉から出ている配管が損傷した場合、放射性物質が漏れるという運転操作上のリスクがあると言われていた」と述べ、安全にわずかでも支障があるなら使用を避けたいというイソコンへのネガティブな雰囲気があったと証言している。

1970年代半ば以降、イソコンが封印されていく背景には、放射性物質漏洩のリスクと、轟音と蒸気が周辺住民に与える不安があった。

二見は、「周辺地域の方々のことをあまりにも意識しすぎて、なんとか穏便に、ソフトランディングできないかということを考えがちだった」と語った。

そのうえで、二見は、「大きな反省としては、問題があれば、勇気をもって提起して、英知を集めて、議論して解決していくようなプロセスが大切だった」と述べて、イソコンを実際に動かす経験が途切れないように、周辺地域にも理解を得たうえで、何らかの形で実動作試験を続けていくべきだったと振り返った。

