みたらし団子にカレー？山崎製パンの斬新すぎる新商品に疑問符が止まらない

山崎製パンは11月1日から、団子に和風カレー味のみたらしたれをかけた「串団子（和風カレー味）」を販売しています。みたらし団子に、カレー……？

聞いたこともない組み合わせの新商品、あまりに気になったので、実際に買って食べてみました。

■ 見た目はみたらし団子、香りと味の奥にカレーが潜む

1つ3本入りで販売中の「串団子（和風カレー味）」。筆者が購入した店舗では税込み138円でした。パッケージはカレーを意識しているのか、黄色地に赤色で「和風カレー」と書かれたラベルが貼られています。

ふらりと立ち寄った店舗で偶然この商品を発見した筆者は、見間違いかと思って3度見くらいしてしまいました。みたらしに、カレー？ どういうことでしょう？

和食×カレーの組み合わせで言えばカレーうどんがありますから、あり得なくはない組み合わせです。しかしながら和菓子×カレーというのは、少なくとも筆者は聞いたことがありません。

パッケージを開けてみるとほんのりとカレーの香りがします。団子の香りを嗅いでいるとは思えない不思議な体験です。

ただそこまで強いわけではなく、あくまでメインはみたらし。ふっとカレーの香りがしたかと思うと、すぐみたらしの甘い香りに上書きされてしまいます。

見た目にカレーの要素はありません。何の変哲もないみたらし団子です。一串に4つの団子が刺さり、その上から飴色のみたらしたれがかけられています。

果たしてどんな味がするのだろう……ドキドキしながら口に運ぶと、最初のひと噛みはただのみたらし団子でした。しかし次の瞬間、たれの向こうからじんわりとカレー味がやってきます。

かなりデフォルメされた、まろやかなカレー味です。辛みはありません。パッケージにも記載がある通り、たれには出汁が利いていて、第一印象としては「甘いカレーうどん」といったところでしょうか。

ただ正直なところカレーとみたらしの相性は抜群とはいい難く……カレーと出汁が組み合わさるまではよいのですが、そこに甘さが加わると一気に味がよくわからなくなります。

美味しくなくはないのですが、なんとも表現に困る味。カレーっぽいと言えばカレーっぽいのですが、しかしこれを誰かに「カレー味だよ」と言って伝えるのは少し躊躇します。ちょっとだけスパイスを利かせたみたらし団子、というのが最も適当でしょうか。スパイス味以上、カレー味未満の不思議な味に仕上がっています。

■ 温めてみるとおいしくなる？

パッケージには「温めるのもおすすめ」とあったので、電子レンジで10〜15秒ほど温めて食べてみることにします。温めることでカレー味が際立つかもしれませんからね。

が、実際に温めて食べると、むしろカレーの要素は香りからも味からも遠のいてしまった印象です。

代わりに出汁感が強まったものの、全体としての味わいは、ほぼみたらし団子に。何の前情報も与えられずに温めた後のこの団子を食べて「カレー味」と当てることが出来る人はおそらくいないのではないでしょうか。

温めることでカレー感は弱まったものの、みたらし＆出汁が強まるうえ、熱で団子が柔らかくなるので、食べやすさは増す気がしました。そのまま食べて「口に合わないかも」と思った人は、温めてみることをおすすめします。

山崎製パンが発売した斬新な「串団子（和風カレー味）」。間違いなくこれまでに食べたことのない団子の味がするので、見かけた際にはぜひチャレンジしてみては。

（ヨシクラミク）

