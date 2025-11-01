砥部焼の原料となる「砥部陶石」を唯一生産する伊予鉱業所（愛媛県砥部町玉谷）が３１日、窯元からの受注を停止した。

社長の体調不良が原因で、１１月末で採石業務を終える見通し。窯元でつくる砥部焼協同組合は、約半年分の陶石を備蓄しているといい、その間に生産再開の手立てを探ることになる。（黒岩美緒）

砥部焼は、江戸中期に始まったとされ、白磁に藍色の模様が特徴。町内の山で採掘した陶石を砕き、水などと混ぜて粘土にした後、器や皿に成形し、焼き上げる。１９７６年に国の伝統的工芸品に指定され、伝統的な原材料を用いることが要件となっている。

陶石の生産は、かつて複数の業者が担っていたが、後継者不足や資源の枯渇などによって廃業が相次ぎ、２０年ほど前からは伊予鉱業所だけとなった。

同社は７３年創業で、現在の従業員は５人。陶石を採掘するほか、洗浄や選別の業務を手がけてきた。１０月１６日、社長の体調不良を理由に１０月末で受注を停止すると砥部焼協同組合に報告。２０日には組合に加入する約７０の窯元に伝えられた。同社が既に受けた陶石の注文については、１１月末まで生産を続けるという。

取材に応じた入舟訓三会長（７０）は、採石業務を統括していた社長の回復が見込めず、「生産を再開する予定はない」と述べた。業務には専門の技術や知識が必要とされ、「組合が希望すれば、採石場や設備を譲渡し、従業員も引き継ぐことを視野に入れている。砥部焼を守るためのサポートは全面的に行う」と話した。

一方、突然、陶石の受注が停止となり、関係者には戸惑いが広がる。

砥部焼協同組合の松田啓司理事長（５０）は「連絡を受けてから、受注停止になるまでたった２週間。驚きと同時に、戸惑いと不安がある」と明かす。

組合は、備蓄の陶石約３０トンを使いながら、対応策を検討する。県窯業技術センター（砥部町）には、砥部陶石の比率を下げた土の開発を依頼し、少しでも長く備蓄を維持する方針だ。

松田理事長は「砥部焼づくりを止めるわけにはいかない。砥部陶石は砥部焼のアイデンティティーで、何とか確保できる方法を見つけたい」と話した。