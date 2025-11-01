即レスしなきゃダメ？ EXIT兼近「僕は“なしレス派”ですね。レスをしない」
お笑いコンビ・EXITの兼近大樹（34歳）が、10月30日に放送されたニュース番組「ABEMA Prime」（ABEMA）に出演。「即レスは必要？ 不要？」の議論の中で、「僕は“なしレス派”ですね。レスをしない」と言い切った。
番組は今回、「即レスは必要？ 不要？」をテーマに、SNSや職場で求められる“即レス文化”について議論を展開。
兼近は「僕は“なしレス派”ですね。レスをしない」と断言して笑いを誘うと、「誰からも連絡が来なくなりますし、仕事とかのレスもほぼなくて。現場行って『あれはこうこうこうで…』って説明して、『こうやってやりたいです』みたいな。だからほぼレスをしない人生」と、独自のコミュニケーション術を明かした。
さらに「絶対仕事はできないです」「社会に紛れての仕事は100％できないっていうのは自分でも分かっています」と率直に語った。
また、相方のりんたろー。は「かねちーはネタのLINEはすぐ返ってくる」と明かし、相手から即レスが来ないのは「ワクワクを提供できていないのかなって。思わず返しちゃうLINEとかあるじゃないですか」「ワクワクを提供できていたら返してくる。そこは速度に比例するのかな」と新たな視点で語った。
