ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗と追い込まれたドジャースは30日（日本時間31日）、敵地で全体練習を行った。大谷翔平投手（31）は31日（同1日午前9時開始）の第6戦で救援の可能性のある投手としてキャッチボールを行い、打者としては今季3度目のフリー打撃で28スイング中、5連発を含む柵越え14本を放ち、二刀流調整を行った。WS連覇へ、全てを出し切る。

悲愴（ひそう）感はない。負けたらWS連覇の夢が散る大一番を前に大谷は笑顔だった。今季3度目のフリー打撃。3セット目に右翼5階席に届く推定飛距離150メートル弾をかっ飛ばすと、4セット目には驚異の柵越え5連発をみせた。デーブ・ロバーツ監督は「Atta boy，Sho！（よくやった、翔！）」と声を響かせた。

第5戦終了後の深夜便でロサンゼルスから空路、約5時間かけてトロントに移動。疲労を考慮して練習は自由参加だったが、投手、野手含め全員が顔をそろえた。シーズン中は回避していたフリー打撃を行う理由について「自分のスイングと実際に飛んでいる打球の質感。打球の感覚によって自分が正しく構えているか、正しく振れているか（の確認）が一番」と語っていたが、この日は28スイング中、半数の14本の柵越えを披露。その後の爆発につなげた過去2度のフリー打撃とまたもや同数だった。第4戦から2試合連続無安打だが、状態の良さをアピールした。

フリー打撃前にはキャッチボールでフォームを入念に確認した。WS初登板の28日の第4戦では93球を投げ7回途中6安打4失点で黒星。そこから中2日の第6戦での救援登板の可能性を問われたロバーツ監督は「敗退のかかった状況だから、そういう話も当然しなければいけない。明日の試合に勝つためにできることは何でもやる」と明言した。

「大谷ルール」は救援での降板後にDHで残れないため、エンゼルス時代の21年以来、4年ぶりの外野出場の可能性もある。指揮官は「明日は外野でプレーすることはない」とした上で「第7戦まで行けば、その時はあらゆる可能性について話し合う」。普段通り「投手兼DH」で先発すればDHを解除する必要がないため、第7戦で短いイニングで先発する「オープナー」についても「全ての選択肢がテーブルの上にあるし、実際にそうするつもり」と繰り返した。

大谷はブルージェイズの主砲ゲレロとともに今PSで8本塁打を記録し、マリナーズ・アロザレーナがレイズ時代の20年に記録した同一PS10本塁打のメジャー記録更新も期待される。T・ヘルナンデスは「明日の翔平はミスをしないよ。翔平が打てば、どこまでも飛ぶ」と太鼓判を押した。打って、投げて、勝利に導く。頂点へ崖っ縁、もう何だってやる。（柳原 直之）