この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が解説「後で貯蓄しようは永遠に実現しない！」脳のバイアスを打ち破る方法とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「富裕層に近づくコツとは？お金持ちが考えている思考バイアスの仕組みを紹介します！」と題した動画で、お金がなぜ貯まらないのか、人間の本能と脳の仕組みから資産形成の極意までを熱弁した。



宮脇氏は最初に、「お金が貯まったら投資をしようとか、次のボーナスが出たら始めようという『後で貯蓄しようという考え方』は結局永遠に実現しない」と断言。その理由について、「これは、現在思考バイアスのせい。人間は未来の大きな幸せよりも今すぐ手に入る快楽を優先してしまう」と指摘し、収入の増加と共に支出も膨らむパーキンソンの法則が、資産拡大を阻む大きな壁になると語った。



さらに宮脇氏は、「自分の意思の強さや弱さの問題ではなく、人間の脳の仕様が、未来よりも今を優先するようにできている」と冷静に分析。その上で、このバイアスに勝つ秘策として『Pay Yourself First（まず自分に支払え）』の家計管理を推奨。「収入から先に貯蓄・投資を優先的に天引きすることで、意思に頼らず仕組みで資産が増えていく。これは『貯蓄＝残ったお金でするもの』という順番を逆転させる思考転換」と説明。「一度仕組みをセットすれば、遊んでいても寝ていても勝手に貯まるしくみになる」と、実践を呼びかけた。



具体的な実践方法については「比率を決めることが重要。黄金比は必要経費50％、嗜好30％、投資・貯蓄20％が理想」とし、「必要経費が膨らみすぎているなら生活そのものの見直しを」とアドバイス。さらに、「資産形成の自動化のためには、クレジットカードによる積立投資などの自動引き落としを活用するとよい」などラクして増やすための工夫も細かく解説した。



長期運用で資産が膨らむ複利の力や「72の法則」、将来的な早期リタイア＝FIREも、「年間支出の25倍、貯蓄率を高めれば目標までの年数が大幅短縮できる」と理論的に紹介。そのうえで、「金融資本だけでなく、自己投資による人的資本の向上も必須」 と語り、「自己投資こそ最もリターンの高い投資。スキルや知識、健康や人脈こそが、お金を生み出す源泉」と訴えた。



最後に宮脇氏は「結局、人間の脳に組み込まれた今を優先するプログラムに勝つには、貯蓄や資産形成を仕組み化することが第一歩。さらに、自分の能力に投資することで成長の加速にも繋がる」とまとめ、「なぜ資産が貯まらないのか悩んだ方は、今日の内容を参考にし、今の貯蓄率を見直してほしい」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。