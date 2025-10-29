今年もチョコづくしの祭典『ファミマがチョコだらけ！』開催 試食会に潜入すると「全11種類」珠玉チョコたちに驚いた
うまくいったときのご褒美に、ちょっと疲れたときのおやつに――チョコレートは1日に欠かせない食べ物…という人も多いかも。
コンビニで、スーパーで、はたまた特別なときはチョコレートショップで。“チョコ”という甘い響きに誘われた者だけが過ごせる、家での優雅なひととき。
と、そんな想像を毎日のように繰り返している私に、1通の招待状が。その名も『ファミマがチョコだらけ！』試食会。サブタイトルは「チョコ好きによる、チョコ好きのための、チョコづくしの祭典！」ということなら、行かないわけにはいきません。
会場に入るとチョコレートビュッフェがお出迎え。眼下にはホテルのスイーツビュッフェのように並べられたチョコ、チョコ、チョコ。なんでしょう、このしあわせ空間は。
そういえば『ファミマがチョコだらけ！』の上には「ひとくちで3度しあわせ」と書いてあります。まずはこの謎から紐解いていくことにしましょう。教えてくれるのは、チョコレートビュッフェにご案内していただいたファミリーマート・スイーツ担当の山岡さんです。
今回の11種類の商品には、すべて「3つのチョコポイント」が設定されているそう。その中でも、ご案内していただいたのは、スイーツ店で買ってきたような4種の「手作りデザート」。「手作り」と銘打っているだけに自信のある逸品なのだとか。
たしかに、まず目を惹くのはいかにもチョコスイーツ、という見た目の「濃厚ショコラドームケーキ」と「濃厚ショコラロール」。どちらも枕詞に「濃厚」と入っているだけに、一口食べるだけで意識をグッとチョコに持っていかれる感覚です。これ、これなんですよこの濃厚さ。
この濃厚ショコラドームケーキは、ガトーショコラ⽣地・ガナッシュを使⽤した⼟台に、マーブル模様が特徴的なドーム型のチョコムースを乗せられています。ムースの中にはとろ〜り濃厚なチョコソースが⼊っていて、切り方によっても違う味わいに。夜、頑張った自分へのご褒美にも良いかもしれません。
昨年の『ファミマがチョコだらけ！』でも大好評で定番商品となった「濃厚ショコラロール」も、リニューアルして新登場。なんと累計売上は25年9月末までで725万食を突破しているそうです。その実績の通りもともと濃厚で美味しいスイーツでしたが、新たに加わったなめらかなチョコソースがより贅沢感を演出してくれることでさらに“チョコづくし”に。これもご褒美に良さそうな逸品ですね。
逆に少し軽やかなチョコが食べたい…というときに満足度高そうなのが、ほんのりビターなチョコクリームをサクっと⾷感のビスケット⽣地でサンドした「クリスピーチョコサンド」。さらに、くちどけの良いチョコクレープ生地と生チョコ使用のチョコホイップクリームを重ねた「ショコラミルクレープ」です。
「クリスピーチョコサンド」は特に女性陣からの評価が高かった品。外側はサクッと食感のビスケット生地と、パリッと食感のチョココーティングが合わさって、パッと食べきれてしまうのかと思いきや中身はなめらかなチョコクリームと、中心からほんのりビターなチョコソースが顔を覗かせます。これがなんとも良いハーモニーと大好評。
男性陣は「ショコラミルクレープ」。これ好きだなあ。一見しっとりしていると思いきや、中の層にはパリッと食感のチョコが入っていて、切り方、食べ方ごとに違った感じがして飽きが来ない。クレープ生地と、くちどけの良いチョコホイップクリームのバランスも絶妙です。
もはやこの4種類の「手作りデザート」だけでもたっぷりの満足感ですが、他にも「チョコだらけ！」の本格チョコレートが勢揃い。中でも編集部のおすすめの商品を紹介します。
おやつには「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」。生クリーム入りのチョコクリームと、くちどけの良いチョコホイップの両方がサンドしてあって、贅沢な味わい。表面にはキャラメルクランチとキャンディングアーモンドがトッピングされていて、ドーナツ屋さんで買ってきました！と言われても分からないかもしれません。
温めたら美味しそうだなあと個人的に思ったのは「チョコマカロンクロワッサン」。普通に食べてもサクッとした食感に、中身のなめらかなチョコクリームとアクセントのチョコダイスが美味しさを引き立てます。
「チョコクリーム in トリプルチョコマドレーヌ」も、⾷感の異なるチョコを組み合わせた、濃厚な味わいが楽しめるマドレーヌでした。中にはチョコクリームも入っているんですが、この埋め込まれたキューブチョコがアクセントとして何とも良い働きをしています。
他にも一風変わっているのは「ラズベリー⾹るトリプルチョコタルト」。ラズベリー⾹るチョコ⽣地とキューブチョコを加え、⽢酸っぱいラズベリーソースをかけて焼き上げています。濃厚なのに爽やかな面白さのある逸品です。
お菓子と侮るなかれ、「ミルフィーユトリプルショコラ」もクーベルチュール規格のダークチョコでコーティング。つまりカカオバターの含有率が高くて、そのとおりに香り高くてくちどけの良さもたまらない。サクサクのパイ生地との相乗効果で、上品な仕上がりです。
最後の締めはアイスとドリンク。「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース⼊り〜」はコーティングがチョコクランチ入りで、⾷感も味わいも楽しめる贅沢なアイスバー。
「チョコレートドリンク」は、スイート・ホワイト・ルビーの3 種の異なるチョコレートをバランスよくブレンドし、奥深い味わいが特長です。これから寒くなる時期、チョコの甘さに身をゆだねたいときにぴったりだなと思いました。
11種類の珠玉のチョコたちを楽しめて、大満足の試食会。でも帰途についてしばらく経つと、またあの「贅沢ショコラロール」食べたいなあ。でも「ショコラミルクレープ」も良かった…と、すっかり頭の中が“チョコだらけ！”になってしまった編集部一同でした。
そんな『ファミマがチョコだらけ！』全11種類は10月28日〜11月17日まで発売中。期間中に「ファミマル Sweets」のマークがついた商品を買うと、「ファミマル
Sweets」いずれか１品に使⽤できる30 円引きレシートクーポンがもらえるそうです。（発券期間：11月10日まで）
「スマートニュース」「LINE クーポン」でも、『ファミマがチョコだらけ！』全11種類の商品に使える 20 円引きクーポンを配信中。さらに、ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすると抽選で10名様に10,000円分のファミマポイントが当たるそう（キャンペーン期間：2025年10月28日（火）午前10時〜2025年11月3日（月））。オトクにファミマで“チョコだらけ！”になるチャンスですよ！
・ひとくちで3度しあわせ／ファミマがチョコだらけ！
https://www.family.co.jp/campaign/spot/2510_choco-darake_cp
コンビニで、スーパーで、はたまた特別なときはチョコレートショップで。“チョコ”という甘い響きに誘われた者だけが過ごせる、家での優雅なひととき。
と、そんな想像を毎日のように繰り返している私に、1通の招待状が。その名も『ファミマがチョコだらけ！』試食会。サブタイトルは「チョコ好きによる、チョコ好きのための、チョコづくしの祭典！」ということなら、行かないわけにはいきません。
昨年の『ファミマがチョコだらけ！』がパワーアップ！
会場に入るとチョコレートビュッフェがお出迎え。眼下にはホテルのスイーツビュッフェのように並べられたチョコ、チョコ、チョコ。なんでしょう、このしあわせ空間は。
そういえば『ファミマがチョコだらけ！』の上には「ひとくちで3度しあわせ」と書いてあります。まずはこの謎から紐解いていくことにしましょう。教えてくれるのは、チョコレートビュッフェにご案内していただいたファミリーマート・スイーツ担当の山岡さんです。
「今年で2回目となる『ファミマがチョコだらけ！』では『1つの商品で3つのチョコが楽しめる』をテーマにパワーアップして展開します。1口食べただけで、まるで3度のしあわせを贅沢に味わえる。そんなご褒美感を念頭において商品開発を実施しました」（山岡さん）
今回の11種類の商品には、すべて「3つのチョコポイント」が設定されているそう。その中でも、ご案内していただいたのは、スイーツ店で買ってきたような4種の「手作りデザート」。「手作り」と銘打っているだけに自信のある逸品なのだとか。
「濃厚ショコラロール」のチョコポイントは、(1)しっとりしたチョコ生地をチョコでコーティング、
(2)濃厚なチョコクリーム、(3)なめらかなチョコソース、の3つ
(2)濃厚なチョコクリーム、(3)なめらかなチョコソース、の3つ
たしかに、まず目を惹くのはいかにもチョコスイーツ、という見た目の「濃厚ショコラドームケーキ」と「濃厚ショコラロール」。どちらも枕詞に「濃厚」と入っているだけに、一口食べるだけで意識をグッとチョコに持っていかれる感覚です。これ、これなんですよこの濃厚さ。
「濃厚ショコラドームケーキ」は、(1)とろ〜っとチョコソース、
(2)濃厚なチョコガナッシュ、(3)なめらかなチョコムースがチョコポイント。
(2)濃厚なチョコガナッシュ、(3)なめらかなチョコムースがチョコポイント。
この濃厚ショコラドームケーキは、ガトーショコラ⽣地・ガナッシュを使⽤した⼟台に、マーブル模様が特徴的なドーム型のチョコムースを乗せられています。ムースの中にはとろ〜り濃厚なチョコソースが⼊っていて、切り方によっても違う味わいに。夜、頑張った自分へのご褒美にも良いかもしれません。
「濃厚ショコラドームケーキ」。ケーキ屋さんで買ってきたみたいな“手づくり感”です
昨年の『ファミマがチョコだらけ！』でも大好評で定番商品となった「濃厚ショコラロール」も、リニューアルして新登場。なんと累計売上は25年9月末までで725万食を突破しているそうです。その実績の通りもともと濃厚で美味しいスイーツでしたが、新たに加わったなめらかなチョコソースがより贅沢感を演出してくれることでさらに“チョコづくし”に。これもご褒美に良さそうな逸品ですね。
「濃厚ショコラロール」は、フォークを入れた瞬間から上質な香りが漂います
逆に少し軽やかなチョコが食べたい…というときに満足度高そうなのが、ほんのりビターなチョコクリームをサクっと⾷感のビスケット⽣地でサンドした「クリスピーチョコサンド」。さらに、くちどけの良いチョコクレープ生地と生チョコ使用のチョコホイップクリームを重ねた「ショコラミルクレープ」です。
なんとも良いハーモニーの「クリスピーチョコサンド」
「クリスピーチョコサンド」は特に女性陣からの評価が高かった品。外側はサクッと食感のビスケット生地と、パリッと食感のチョココーティングが合わさって、パッと食べきれてしまうのかと思いきや中身はなめらかなチョコクリームと、中心からほんのりビターなチョコソースが顔を覗かせます。これがなんとも良いハーモニーと大好評。
バランスが絶妙な「ショコラミルクレープ」
男性陣は「ショコラミルクレープ」。これ好きだなあ。一見しっとりしていると思いきや、中の層にはパリッと食感のチョコが入っていて、切り方、食べ方ごとに違った感じがして飽きが来ない。クレープ生地と、くちどけの良いチョコホイップクリームのバランスも絶妙です。
“ひとくちで 3 度しあわせ”を感じられる珠玉のチョコたち
もはやこの4種類の「手作りデザート」だけでもたっぷりの満足感ですが、他にも「チョコだらけ！」の本格チョコレートが勢揃い。中でも編集部のおすすめの商品を紹介します。
贅沢な味わいの「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」
おやつには「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」。生クリーム入りのチョコクリームと、くちどけの良いチョコホイップの両方がサンドしてあって、贅沢な味わい。表面にはキャラメルクランチとキャンディングアーモンドがトッピングされていて、ドーナツ屋さんで買ってきました！と言われても分からないかもしれません。
サクッとした食感が心地よい「チョコマカロンクロワッサン」
温めたら美味しそうだなあと個人的に思ったのは「チョコマカロンクロワッサン」。普通に食べてもサクッとした食感に、中身のなめらかなチョコクリームとアクセントのチョコダイスが美味しさを引き立てます。
「チョコクリーム in トリプルチョコマドレーヌ」は埋め込まれたキューブチョコがアクセント
「チョコクリーム in トリプルチョコマドレーヌ」も、⾷感の異なるチョコを組み合わせた、濃厚な味わいが楽しめるマドレーヌでした。中にはチョコクリームも入っているんですが、この埋め込まれたキューブチョコがアクセントとして何とも良い働きをしています。
濃厚なのに爽やか？「ラズベリー⾹るトリプルチョコタルト」
他にも一風変わっているのは「ラズベリー⾹るトリプルチョコタルト」。ラズベリー⾹るチョコ⽣地とキューブチョコを加え、⽢酸っぱいラズベリーソースをかけて焼き上げています。濃厚なのに爽やかな面白さのある逸品です。
クーベルチュール規格のダークチョコが香り高い「ミルフィーユトリプルショコラ」
お菓子と侮るなかれ、「ミルフィーユトリプルショコラ」もクーベルチュール規格のダークチョコでコーティング。つまりカカオバターの含有率が高くて、そのとおりに香り高くてくちどけの良さもたまらない。サクサクのパイ生地との相乗効果で、上品な仕上がりです。
「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース⼊り〜」は贅沢なアイスバー
最後の締めはアイスとドリンク。「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース⼊り〜」はコーティングがチョコクランチ入りで、⾷感も味わいも楽しめる贅沢なアイスバー。
冬にぴったり？「チョコレートドリンク」
「チョコレートドリンク」は、スイート・ホワイト・ルビーの3 種の異なるチョコレートをバランスよくブレンドし、奥深い味わいが特長です。これから寒くなる時期、チョコの甘さに身をゆだねたいときにぴったりだなと思いました。
「まさにチョコ好きにはたまらない、まさにチョコだらけな商品ラインアップが出来上がったと思います。“ひとくちで 3 度しあわせ”を感じられる『ファミマがチョコだらけ！』のチョコスイーツをぜひお楽しみいただけたらと思います！」（山岡さん）
11種類の珠玉のチョコたちを楽しめて、大満足の試食会。でも帰途についてしばらく経つと、またあの「贅沢ショコラロール」食べたいなあ。でも「ショコラミルクレープ」も良かった…と、すっかり頭の中が“チョコだらけ！”になってしまった編集部一同でした。
そんな『ファミマがチョコだらけ！』全11種類は10月28日〜11月17日まで発売中。期間中に「ファミマル Sweets」のマークがついた商品を買うと、「ファミマル
Sweets」いずれか１品に使⽤できる30 円引きレシートクーポンがもらえるそうです。（発券期間：11月10日まで）
「スマートニュース」「LINE クーポン」でも、『ファミマがチョコだらけ！』全11種類の商品に使える 20 円引きクーポンを配信中。さらに、ファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）をフォローの上、対象ポストをリポストすると抽選で10名様に10,000円分のファミマポイントが当たるそう（キャンペーン期間：2025年10月28日（火）午前10時〜2025年11月3日（月））。オトクにファミマで“チョコだらけ！”になるチャンスですよ！
・ひとくちで3度しあわせ／ファミマがチョコだらけ！
https://www.family.co.jp/campaign/spot/2510_choco-darake_cp
[PR企画：ファミリーマート × ライブドアニュース]