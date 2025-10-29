今年もチョコづくしの祭典『ファミマがチョコだらけ！』開催　試食会に潜入すると「全11種類」珠玉チョコたちに驚いた

昨年の『ファミマがチョコだらけ！』がパワーアップ！

「今年で2回目となる『ファミマがチョコだらけ！』では『1つの商品で3つのチョコが楽しめる』をテーマにパワーアップして展開します。1口食べただけで、まるで3度のしあわせを贅沢に味わえる。そんなご褒美感を念頭において商品開発を実施しました」（山岡さん）

「濃厚ショコラロール」のチョコポイントは、(1)しっとりしたチョコ生地をチョコでコーティング、

(2)濃厚なチョコクリーム、(3)なめらかなチョコソース、の3つ 「濃厚ショコラロール」のチョコポイントは、(1)しっとりしたチョコ生地をチョコでコーティング、(2)濃厚なチョコクリーム、(3)なめらかなチョコソース、の3つ

「濃厚ショコラドームケーキ」は、(1)とろ〜っとチョコソース、

(2)濃厚なチョコガナッシュ、(3)なめらかなチョコムースがチョコポイント。 「濃厚ショコラドームケーキ」は、(1)とろ〜っとチョコソース、(2)濃厚なチョコガナッシュ、(3)なめらかなチョコムースがチョコポイント。

「濃厚ショコラドームケーキ」。ケーキ屋さんで買ってきたみたいな“手づくり感”です 「濃厚ショコラドームケーキ」。ケーキ屋さんで買ってきたみたいな“手づくり感”です

「濃厚ショコラロール」は、フォークを入れた瞬間から上質な香りが漂います 「濃厚ショコラロール」は、フォークを入れた瞬間から上質な香りが漂います

なんとも良いハーモニーの「クリスピーチョコサンド」 なんとも良いハーモニーの「クリスピーチョコサンド」

バランスが絶妙な「ショコラミルクレープ」 バランスが絶妙な「ショコラミルクレープ」

“ひとくちで 3 度しあわせ”を感じられる珠玉のチョコたち

贅沢な味わいの「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」 贅沢な味わいの「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」

サクッとした食感が心地よい「チョコマカロンクロワッサン」 サクッとした食感が心地よい「チョコマカロンクロワッサン」

「チョコクリーム in トリプルチョコマドレーヌ」は埋め込まれたキューブチョコがアクセント 「チョコクリーム in トリプルチョコマドレーヌ」は埋め込まれたキューブチョコがアクセント

濃厚なのに爽やか？「ラズベリー⾹るトリプルチョコタルト」 濃厚なのに爽やか？「ラズベリー⾹るトリプルチョコタルト」

クーベルチュール規格のダークチョコが香り高い「ミルフィーユトリプルショコラ」 クーベルチュール規格のダークチョコが香り高い「ミルフィーユトリプルショコラ」

「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース⼊り〜」は贅沢なアイスバー 「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース⼊り〜」は贅沢なアイスバー

冬にぴったり？「チョコレートドリンク」 冬にぴったり？「チョコレートドリンク」

「まさにチョコ好きにはたまらない、まさにチョコだらけな商品ラインアップが出来上がったと思います。“ひとくちで 3 度しあわせ”を感じられる『ファミマがチョコだらけ！』のチョコスイーツをぜひお楽しみいただけたらと思います！」（山岡さん）