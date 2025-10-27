高体連出身の本田圭佑、関東の大学サッカーに驚く！？「思ってより遥かにレベルが高かった」

かつて日本代表の主軸として活躍した本田圭佑。

2010年、2014年、2018年とワールドカップ3大会に出場し、日本人史上初めて3大会連続ゴールを決めた選手にもなった。

39歳になった現在は現役としてプレーを続けつつ、多方面で活躍している。

2020年には自ら発起人となり、EDO ALL UNITEDというサッカークラブを創設。そのEDOは今シーズンの関東リーグ2部で優勝を果たした。

そうしたなか、本田はフォロワー数164万人を誇るXに「関東の大学サッカーを何試合か観てるけど、どこも強度が高くて、素晴らしいサッカーをしてる。もちろん課題もあるけど。ただ思ってより遥かにレベルが高かった。」と投稿し、話題になっている。

関東の大学サッカーを見て、レベルの高さを実感したという。

本田自身は、星稜高校サッカー部を経て、名古屋グランパスでプロになったが、日本代表選手になった大学サッカー経験者は少なくない。

最近のメンバーでは、長友佑都、早川友基（明治大）、三笘薫、谷口彰悟（筑波大）、渡辺剛、古橋亨梧、大橋祐紀（中央大）、安藤智哉（愛知学院大）、相馬勇紀（早稲田大）、望月ヘンリー海輝、綱島悠斗（国士舘大）、上田綺世（法政大・途中退部）、荒木隼人（関西大）、関根大輝（拓殖大）、守田英正、ジャーメイン良（流通経済大）、伊東純也（神奈川大）、旗手怜央（順天堂大）、山田新（桐蔭横浜大）らが大学サッカーを経験しているが、関東の大学が多い。

現在、関東大学サッカーリーグは、1〜3部構成で、各カテゴリーに12チームが属している。