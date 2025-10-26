²£ÉÍ¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥Éµ¬ÌÏ¤Î “¿·¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯” ·×²è¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡ªÁêÅ´±Ø¤«¤é¤Î¿·¸òÄÌ¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¿·IC¡Ü¼¡À¤ÂåÊªÎ®¤Ç²£ÉÍŽ¥¾åÀ¥Ã«¤¬Ì¤ÍèÅÔ»Ô¤Ë
²£ÉÍ»Ô¤Îµì¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀßÀ×ÃÏ¤Ç¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤äUSJ¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¼¡À¤Âå·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Î·úÀß·×²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°É©ÃÏ½ê¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¡¢2031Ç¯¤Î³«¶È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ËÇ¯´Ö1500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤ò¸«¹þ¤àÂç·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯·×²è¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºÆ³«È¯¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍ·µº»ÜÀß¤Î·úÀß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÅ´ÀþÀ¥Ã«±Ø¤È¤ò·ë¤Ö¿·¤·¤¤¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ä¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÊªÎ®»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤È°ìÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¼þ°Ï¤òÌ¤ÍèÅÔ»Ô¤ËÊÑËÆ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2031Ç¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖKAMISEYA PARK¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î¸½»þÅÀ¤Î¾ÜºÙ¤«¤é¡¢GREEN EXPO 2027¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¡¦ÎÐÃÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¼þÊÕ³«È¯¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¿·²£ÉÍIC¤Î·×²è¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ËÆ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖKAMISEYA PARK¡×¾åÀ¥Ã«¥Ñ¡¼¥¯¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¤Ï¡ª
¡ÖKAMISEYA PARK¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î°°¶è¡¦À¥Ã«¶è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÌó71ha¡Ê¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¡¦Åìµþ¥É¡¼¥àÌó15¸ÄÊ¬¡Ê¤½¤Î¤¦¤Á¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥¨¥ê¥¢¤Ï51ha¡Ë¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»°É©ÃÏ½ê¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë5¼Ò¡ÊÂ¾¤ËÁêÅ´¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢ÅìµÞ¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¡¢»°É©ÁÒ¸Ë¡Ë¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÂç·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î·×²è¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¼¡À¤Âå·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2027Ç¯º¢¤ÎÃå¹©¡¦2031Ç¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¶ÈÅö½é¤ÏÇ¯´Ö1200Ëü¿ÍÄøÅÙ¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¤ÏÇ¯´Ö1500Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¹ñÆâ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¹¤µ¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤¬Ìó51ha¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤¬Ìó49.3¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤¬Ìó54ha¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤é¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢µìÊÆ·³»ÜÀß¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ËÃÂÀ¸¡ª
¤³¤Î¡ÖKAMISEYA PARK¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁêÅ´ÀþÀ¥Ã«±Ø¤ÎËÌÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢²£ÉÍ»Ô°°¶è¤ÈÀ¥Ã«¶è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡¢¸µ¡¹¤ÏÊÆ·³¤Î¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀß¤¬¤¢¤Ã¤¿¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç¡¢2015Ç¯¤ËÊÆ·³¤«¤é²£ÉÍ»Ô¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£
ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²£ÉÍÄ®ÅÄ¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÆîÂ¦¤ËÌó2km¡¢Å´Æ»¤ÎÀþÏ©¤Ï¡¢ÁêÅ´Àþ¤¬ÆîÂ¦¤ò¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÈJR²£ÉÍÀþ¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎËÌÂ¦¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¾®ÅÄµÞ¹¾¥ÎÅçÀþ¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÀ¾Â¦¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢Ìó242ha¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥àÌó51¸ÄÊ¬¡Ë ¤È¤¤¤¦¹Âç¤ÊÌÌÀÑ¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ìÉô¡¢ÆîÂ¦¤ÎÌó100ha¡ÊÌó21¸ÄÊ¬¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢2027Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¹ñºÝ±à·ÝÇî¡¢GREEN¡ßEXPO 2027¡×¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¿Þ¤Î²¼Â¦¡ÊÆîÂ¦¡Ë¤¬¡ÖGREEN¡ßEXPO2027¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢2027Ç¯¤Î±à·ÝÇî½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¸ø±à¡¦ËÉºÒÃÏ¶è¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖKAMISEYA PARK¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎËÌÂ¦¤Î¡Ö´Ñ¸÷¡¦Æø¤ï¤¤¶è°è¡×¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥¾¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿4¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ç
´Ñ¸÷¡¦Æø¤ï¤¤¶è°è¤Î³«È¯¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢51ËüÊ¿ÊÆ¤Î¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢À¥Ã«±Ø¤«¤é·ë¤Ð¤ì¤ë¿·¤·¤¤¸òÄÌ¤ÎµòÅÀÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë¡Ö±ØÁ°¥¾¡¼¥ó¡×¡¢¡ÖGREEN¡ßEXPO 2027¡×¤Î²ñ¾ìÀ×ÃÏ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¹Âç¤Ê¸ø±à¤È¤ÎÀÜÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö¸ø±àÎÙÀÜ¥¾¡¼¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¶õ¹Á¤ä¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ê¤É¤«¤é¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä ¡Ö´Ä4À¾¥¾¡¼¥ó¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
KAMISEYA PARK¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥¾¡¼¥ó
¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤È¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Î¡É¼¡À¤Âå·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¸«¤»¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Æ¡¼¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇÀèÃ¼¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¡×¡Ö»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¡×¡Ö¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ëÊ£¿ô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¾¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂè1Êó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤¤ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¸Ç¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2031Ç¯º¢¤È¤Þ¤ÀÀè¤Î³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ëÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¸ø±àÎÙÀÜ¥¾¡¼¥ó¡×¤ÏÇÀ¶È¤È¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¡©
¥Æ¡¼¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÎÆîÎÙ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢2027Ç¯¤Î¹ñºÝ±à·ÝÇî¡ÊGREEN¡ßEXPO 2027¡Ë¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¸ø±é¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ø±à¤È¥Æ¡¼¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤ò·Ò¤°¤¿¤á¤Î¥½¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¸ø±àÎÙÀÜ¥¾¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¡¢¡ÉÅÔ»Ô¸ø±à¤È¤Î·ëÀáÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢GREEN¡ßEXPO 2027²ñ¾ìÀ×ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Õ¤ß¡¢¡ÖÇÀ¤È¿©¡×¤ä¡ÖWell-being¡×¤Ê¤É¡¢¼«Á³¡¦¿Í¡¦¼Ò²ñ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢¼«Á³¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡É ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¤ÇÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä¸ø±à¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤¬ÇÀÃÏ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÇÀ¶È¿¶¶½ÃÏ°è¡×¤â¶áÎÙ¤Ë»Ä¤ë³«È¯·×²è¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶áÎÙÃÏ°è¤Ç³Í¤ì¤¿¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¥°¥ë¥á»ÜÀß¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤Î©ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¼Ò²ñ
¾åÀ¥Ã«ÃÏ¶è¤Ï¡¢¼þÊÕ¤Ë¼ùÎÓÃÏ¡Ê»ÔÌ±¤Î¿¹¡Ë¤Ê¤É¤âÂ¸ºß¤·ÎÐË¤«¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡¦GREEN¡ßEXPO 2027¸å¤Ë¤½¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢´Ä¶¤È·ÐºÑ¤¬Î¾Î©¤·¤¿¼èÁÈ¤ò¿Ê¤á¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Î¥¢¥¯¥»¥¹µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö±ØÁ°¥¾¡¼¥ó¡×¤È¡Ö´Ä4À¾¥¾¡¼¥ó¡×
¤³¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¤ëÊý¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö±ØÁ°¥¾¡¼¥ó¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£±Ø¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¸òÄÌ¤ÎÍ×½ê¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥óÅù¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¥¢¥¯¥»¥¹µòÅÀ¤È¤È¤â¤ËÆø¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´Ä4À¾¥¾¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ò´Ä¾õ¤Ë·Ò¤°¼çÍ×Æ»Ï©¤Ç¤¢¤ë¡Ö²£ÉÍ´Ä¾õ4¹æÀþ¡×¤ÎÀ¾Â¦¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î»ö¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì½ê¤«¤é¤³¤³¤òË¬¤ì¤ë¥Ð¥¹¤ÎµòÅÀ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ê¥°¥Ã¥º¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¥Ã«±Ø¤È¤Î´Ö¤ò·ë¤Ö¡Ö¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¡×¤ÎÀ°È÷
KAMISEYA PARK¤Î±ØÁ°¥¾¡¼¥ó¤ÈÁêÅ´ÀþÀ¥Ã«±Ø¤È¤Î´Ö¡¢Ìó2.6km¤ò·ë¤Ö¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¡×¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇî³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿2026Ç¯ÅÙ´°À®¤Ç¡Ö¾åÀ¥Ã«¥é¥¤¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¶È»²²è¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬ºÎ»»À¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç»²²Ã¤òÃÇÇ°¤·¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î·×²è¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·×²è¤ËÂå¤ï¤ê¡¢2027Ç¯¤Î¹ñºÝ±à·ÝÇî¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î4±Ø¡ÊÁêÅ´Àþ¤ÎÀ¥Ã«±Ø¡¦»°¥Ä¶±Ø¡¢JR²£ÉÍÀï¤Î½½Æü»Ô¾ì±Ø¡¢ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÎÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯±Ø¡Ë¤«¤é¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ä¡¢¶õ¹Á¡¦¼çÍ×¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤«¤é¤ÎÄ¾¹Ô¥Ð¥¹¤Ê¤É¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±à·ÝÇî¤Î¸å¡¢¿·¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖKAMISEYA PARK¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î·×²è¤Ç¤Ï¡¢£²¡Á3Âæ¤ÎÏ¢·ë¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤è¤ëÀìÍÑÆ»¤òÁö¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤ÎÂâÎóÁö¹Ô¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢·ë¥Ð¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸òÄÌ¤Ç¤Ï¡¢À¥Ã«±Ø¤ÎÃÏ²¼¤«¤é¤ÎÏ¢·ë¥Ð¥¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤ë¾åÀ¥Ã«¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Þ¤Ç±¿¹Ô¤ò¤¹¤ë»ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä´ºº¡¦¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö½é¤ÏÀ¥Ã«±Ø¡Á¾åÀ¥Ã«¤Î´Ö¤Ç¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë±¿Å¾¶è´Ö¤ò±ä¿¤·¡¢ËÌÊý¸þ¤Ø¤ÏJR½½Æü»Ô¾ì±ØÊýÌÌ¤Ø¡¢Æî¤ÏÀô¶è¤Î»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥óÎ©¾ì±Ø¤äÁêÅ´¤¤¤º¤ßÃæ±û±Ø¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥¹¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆîËÌ°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¤Î¸òÄÌ¼êÃÊÉÔÂ¤ò²ò·è¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤òÏ¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½ÃÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾å¿Þ¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¤¬¿·¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÍÑ¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¥Ã«±Ø¡Á¾åÀ¥Ã«¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÉôÊ¬¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÎÐ¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¿·IC¤Ç²£ÉÍÄ®ÅÄIC¤Îº®»¨´ËÏÂ¤Ê¤ë¤«¡©¼¡À¤ÂåÊªÎ®´ðÃÏ¤â¡ª
¤³¤ÎÃÏ°è¼þÊÕ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê·×²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤ÎÀßÃÖ·×²è¤È¡¢¤½¤Î¿·ICÄ¾·ë¤Î¡Ö¼¡À¤Âå´ð´´ÊªÎ®»ÜÀß¡×¤Î³«È¯·×²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµì¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀß¤«¤éËÌ¤Ø2kmÄø¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î²£ÉÍÄ®ÅÄIC¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆ»16¹æÀþ¤ä256¹æÀþ¤È¤Î¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ëIC¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ä¼þÊÕ¤Î¸òÄÌÉé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ÅìÌ¾¹âÂ®¤ÎIC¤Ï¡¢²£ÉÍÄ®ÅÄIC¤ÎÆîÂ¦¡ÊÀÅ²¬Â¦¡ËÌó1.5km¤Û¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÅìµþÊýÌÌ¤ÈÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¤Ë¾è¤ê¹ß¤ê¤¬¤Ç¤¤ëIC¤È¤·¤ÆÀ°È÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿·IC¤Î°ìÈÌÆ»¤Î½ÐÆþ¸ý¤Ï¡¢ËÜÀþ¤ÎÅìÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµì¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀß¤Î°ìÈÖËÌÂ¦¡¢¡ÖÊªÎ®ÃÏ¶è¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹âÂ®Æ»Ï©ËÜÀþ¤«¤é°ìÈÌÆ»½ÐÆþ¸ý¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÃÏ²¼¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á½ñ¤ò·Ç¼¨¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£
µì¾åÀ¥Ã«ÄÌ¿®»ÜÀß¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ëÊªÎ®ÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡¢»°É©ÃÏ½ê¡¦ÅìµÞÉÔÆ°»º¡¦¥·¡¼¥¢¡¼¥ë¥¤¡¼¤Î3¼Ò¤¬¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ö¼¡À¤Âå´ð´´ÊªÎ®»ÜÀß¡×¤Î·úÀß¤ò¹Ô¤¦»ö¤ò2025Ç¯8·î¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤¬Ìó220,000Ö¡¢±ä¾²ÌÌÀÑÌó700,000Ö¡ÊÌó211,750ÄÚ¡¢ÅìÅï¡¦À¾Åï¹ç·×¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ëµðÂç¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¿·IC¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢2027Ç¯½©°Ê¹ß¤ÎÃå¹©¡¢ÅìÅï¤¬2030Ç¯º¢¡¢À¾Åï¤¬2031Ç¯º¢¤Î½×¹©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤Ë¤Ï¡¢¿·IC¤«¤é»ÜÀßÆâ¤Ø¤ÎÍ¶Æ³Ï©¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ëÏ¢·ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯Åù¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤«¤é°ìÈÌÆ»¤Ë²¼¤ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê»ÜÀßÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶áÌ¤Íè¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¼¡À¤Âå·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²£ÉÍ¡¦¾åÀ¥Ã«¤ÎºÆ³«È¯¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¸òÄÌÌÖ¤ÎÀ°È÷¡¢¤½¤·¤Æ¶áÌ¤Íè¤ÎÊªÎ®¤Ê¤É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤à¡¢ÁÔÂç¤Ê¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£2031Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÏGXµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î²£ÉÍ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê²èÁü¡§²£ÉÍ»Ô¡¢»°É©ÃÏ½ê¡¢2027Ç¯¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡Ë
µ»ö¡§³ùÅÄ·¼¸ã
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë