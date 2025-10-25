【HG 1/144 レオン 】 12月発送予定(再生産) 価格：2,640円 プレミアム バンダイ 販売商品

ガンプラとコミックで展開される「新機動戦記ガンダムW DUAL STORY G-UNIT」に登場するMS「レオン」がプラモデル化され、今年6月にその1次予約分が発送となった。現在その再生産分がプレミアムバンダイのホビーオンラインショップで予約を受け付けている。

「HG 1/144 レオン」。2025年6月発送（1次予約分）。価格は2,640円。プレミアムバンダイ販売商品

「G-UNIT」に登場する「星屑の三騎士（スターダイトナイツ）」の1人である、ブルム・ブロックスが駆るのがこの「レオン」だ。ベースとなるリーオーの重装甲カスタム機体で、専用の武装「ウォーリアーアックス」を備えている。

リーオーのカスタム機「レオン」をHGシリーズのフォーマットで立体化。グリーンとイエローのカラーが映える

キットは、ベースとなったリーオーの細身の体躯とは大きく変わった防御力重視の重装甲のスタイルを忠実に再現。肩アーマーや脚部などが極端に大きくなり、がっしりとした体型へと変わっり、リーオーの意匠は頭部や胸部に残すのみである。

リーオーらしい意匠は頭部や胸部だけに残っていて、シルエットは大幅に違っている

武装は新規設定の「ウォーリアーアックス」が付属している。この機体の象徴とも言える武装で、刃や柄の端の飾りは成形色で色分けされ、素組みでも映える仕様だ。これを両手に持たせるための肩関節にはスイング機構も採用されている。

巨大な戦闘斧のウォーリアーアックス。模様はパーツで色分けしている

ガンダムベース東京のショーケースには、発売済みの「HG 1/144 レオール」や「HG 1/144 レオス」と並べて展示され、星屑の三銃士の勇姿を見ることができる。他の2機種の販売は終了しているが、それぞれの再生産にも期待したい。

左からレオン、レオス、レオール。3体が並ぶとかなり画になる

