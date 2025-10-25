【S.H.Figuarts シャア ・アズナブル】 10月25日 発売 価格：9,900円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts シャア・アズナブル」を10月25日に発売する。価格は9,900円。

本商品は、「機動戦士ガンダム」よりジオン公国のエースパイロットである「赤い彗星」こと「シャア・アズナブル」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で立体化したもの。

美しいプロポーションは、シャアらしい優雅なポーズを再現可能で、柔軟な肩の可動は、シャアの様々なポージングを実現している。

股関節の引き出し機構により自然なポージングができ、付属のビーム銃を使った、躍動的なアクションポーズも可能となっている。

シーン再現の幅が広がるニュータイプエフェクトパーツや、シャアの特徴的な表情を再現した交換用表情パーツ、交換用手首パーツが付属する。

サイズ：全高約155mm

材質：PVC、ABS製

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左3種右4種

・交換用表情パーツ4種

・ビーム銃

・銃用ジョイント

・ニュータイプエフェクトパーツ

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。