「機動戦士ガンダム」より可動フィギュア「S.H.Figuarts シャア・アズナブル」本日発売！
【S.H.Figuarts シャア・アズナブル】 10月25日 発売 価格：9,900円
サイズ：全高約155mm
【セット内容】
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「S.H.Figuarts シャア・アズナブル」を10月25日に発売する。価格は9,900円。
本商品は、「機動戦士ガンダム」よりジオン公国のエースパイロットである「赤い彗星」こと「シャア・アズナブル」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」で立体化したもの。
美しいプロポーションは、シャアらしい優雅なポーズを再現可能で、柔軟な肩の可動は、シャアの様々なポージングを実現している。
股関節の引き出し機構により自然なポージングができ、付属のビーム銃を使った、躍動的なアクションポーズも可能となっている。
シーン再現の幅が広がるニュータイプエフェクトパーツや、シャアの特徴的な表情を再現した交換用表情パーツ、交換用手首パーツが付属する。
「S.H.Figuarts シャア・アズナブル」
サイズ：全高約155mm
材質：PVC、ABS製
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左3種右4種
・交換用表情パーツ4種
・ビーム銃
・銃用ジョイント
・ニュータイプエフェクトパーツ
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。