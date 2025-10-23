劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』公開目前！フランシュシュの未来に期待が高まるクライマックスPV大公開！
劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』が10月24日（金）より全国公開。時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイドルを超越した音楽にたちまち話題が沸騰。TVアニメ2シリーズが制作された。そして遂に、彼女たちのステージは映画館へ。
アイドルを夢見ていた高校生・源さくら、伝説の特攻隊長・二階堂サキ、伝説の平成のアイドル・水野愛、伝説の昭和のアイドル・紺野純子、伝説の幕末の花魁・ゆうぎり、伝説の天才子役・星川リリィ、そして伝説の山田たえの7人のゾンビィで構成された佐賀のご当地アイドル、フランシュシュ。謎のプロデューサー・巽幸太郎の導きの元、“佐賀万博”を舞台に最高のライブに向けて準備する中、佐賀最大の危機が訪れる。
アニメーション制作は『進撃の巨人』『チェンソーマン』を手がける気鋭のスタジオMAPPA。映画ならではの大迫力の映像を圧倒的クオリティで紡ぎ出す。宇宙人侵略、山田たえの覚醒、仲間との絆、そして涙なしには見られないライブ。全てが詰まった究極のエンターテインメントがここに爆誕！今、空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービーが開幕する。
この度、公開を目前に控え、さらにフランシュシュの未来に期待が高まるクライマックスPVが解禁！さらに、新キャラクターが発表され、「佐賀県立宇宙科学館 ゆめぎんが」の職員で、万梨阿の父親・天吹直正の声を人気声優・小野大輔が務めることが明らかになった。
また、劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」第１弾 入場者プレゼントの配布が決定！2021年の幕張ライブ以来5年ぶりの単独LIVEが決定し、SNSでも”待ってました”、“絶対絶対行きます”、”やっと声出しできる！”などゾンビィたちは大興奮！そんな待望のLIVEにいち早く申し込むことができる「ゾンビランドサガLIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜優先抽選申込券」が第１弾 入場者特別プレゼントとして決定！
さらに第1弾 入場者プレゼントとして「 A5サイズメインビジュアルボード」の2種類に決定！5年ぶりにフランシュシュの勇姿を見る事ができるまたとない機会を逸するな！！
劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』
10月24日(金)全国公開
＜ストーリー＞
ゾンビィのアイドルは佐賀を、世界を救えるのかー!?
2025 年、佐賀万博開催で盛り上がる地球。
フランシュシュは万博のアンバサダーに起用され、メインイベントの SAGA アリーナライブへ向けて準備を進めていた。
しかし、突如として巨大な宇宙船が佐賀上空に出現し、佐賀県全土を攻撃し始める。
動揺するフランシュシュメンバーたち。ただのアイドルにできることは何もないのか…!?
そんな中、唯一ゾンビィとして自我を取り戻していなかった伝説の山田たえが覚醒し、フランシュシュ脱退を
宣言してこの侵略を止めようと単身敵地に乗り込んでしまう。
バラバラになってしまったフランシュシュたちは、再び絆を取り戻し、佐賀を救うことができるのかー!?
【原作】
広報広聴課ゾンビ係
【スタッフ】
総監督：宇田 鋼之介
監督：佐藤 威 石田 貴史
脚本：村越 繁
キャラクターデザイン：深川 可純 山口 仁七 崔ふみひで
SFビジュアルデザイン：ロマン・トマ
アニメーションプロデューサー：脇 優梨子
音楽：高梨 康治
主題歌・挿入歌：SCOOP MUSIC
アニメーション制作：MAPPA
【キャスト】
巽 幸太郎：宮野 真守
源 さくら：本渡 楓
二階堂 サキ：田野 アサミ
水野 愛：種田 梨沙
紺野 純子：河瀬 茉希
ゆうぎり：衣川 里佳
星川 リリィ：田中 美海
山田 たえ：三石 琴乃
入場者特典詳細
先着限定特典
第１弾 特別入場者プレゼント
ゾンビランドサガLIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜
優先抽選申込券
配布期間：10/24（金）~ ※無くなり次第終了2026年4月に開催が決定したリアルLIVE「ゾンビランドサガLIVE〜フランシュシュゆめぎんがフェスティバル〜」。このスペシャルなLIVEのチケット抽選にどこよりも早く申し込むことができるシリアルコードがついた「優先抽選申込券」を入場者特典として配布いたします！
第１弾 入場者プレゼント
メインビジュアルA5サイズビジュアルボード
配布期間：10/24(金)〜10/30（木）まで ※無くなり次第終了
劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』のメインビジュアルを使用したA5サイズのオリジナルビジュアルボードを入場者特典として配布いたします！
※配布スケジュールは変更になる可能性があります。予めご了承下さい。
※上映館にて本作鑑賞お1人様につき、1つプレゼントです。
※劇場により数に限りがございます。予めご了承ください。
※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止です。
※まれに傷や汚れがあるものがありますが、返品・交換はお受けできません。
※画像はイメージです。
”More Anime on YouTube” Supported by au”にて「ゾンビランドサガ＆ゾンビランドサガ リベンジ」が全話配信開始
10/20(月)0:00〜11/2(日)23:59
「ゾンビランドサガ」（#1-12）
「ゾンビランドサガ リベンジ」(#1-12）
詳細はこちら
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrz1lcIMozUXKKuF7HJ8EDdP8GzwpT-nI
