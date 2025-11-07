この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

資産運用YouTuberの小林亮平氏が、自身のYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」で「【よくある質問】S&P500とオルカンが最高値更新の今、新NISAで一括投資はナシ？」と題した動画を公開。S&P500などが最高値を更新する中で、新NISAの一括投資に踏み切るべきか否かという多くの人が抱える疑問に答えた。



小林氏はまず結論として、長期運用が前提であれば「今のタイミングの一括もアリ」と解説する。ただし、理論的には早めの一括投資が有利である一方、投資後の暴落が不安な場合は精神的な安定を優先し「積立投資が無難」だとして、個人の状況に応じた判断の重要性を説いた。



動画で小林氏は、株価が好調な現在の相場環境で一括投資をためらう投資家の心理に言及。理論上は、市場が右肩上がりで成長を続ける限り、できるだけ早く資金を投じる一括投資の方がリターンは高くなる傾向にあると説明する。しかし、氏は「一括投資はどうしても短期的な相場が気になってしまう」と指摘し、投資直後に暴落が起きた際の精神的負担の大きさにも触れた。



その上で、新NISAの非課税期間が無期限であるという最大のメリットを活かすべきだと語る。例えば「20年は放置しておく」といった長期的な視点に立てるなら、現時点での価格変動は将来的に見れば「微差」に過ぎないという。



自身の戦略については「相場が大きく下がった時だけ実行する」と明かし、普段は積立投資を継続しつつ、暴落時に余裕資金で一括投資（スポット購入）を狙うハイブリッドな手法を実践していると語った。



この記事は、理論的な正しさだけでなく、自身の精神的な許容度を考慮して投資手法を選択することの重要性を示唆している。