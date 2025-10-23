佐藤健らTENBLANK、“聖地”でファンミーティング開催！1万8000人が熱狂した『グラスハート』の世界
現在、大ヒット中のNetflixシリーズ『グラスハート』の劇中バンド「TENBLANK」が、2025年10月11日に横浜・ぴあアリーナMMにて一日限りのファンミーティング『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』を開催した。
■20万枚を超える応募が殺到した“聖地”でのライブ
7月の配信開始以来、アジア全域で大ヒットを記録した『グラスハート』。劇中バンド「TENBLANK」のデビューアルバムが配信開始直後に各国のチャート1位を記録し、大きな話題となった。そんな中、ファンが最も待ち望んでいたのが、佐藤健さん演じる藤谷直季、宮粼優さん演じる西条朱音、町田啓太さん演じる高岡尚、志尊淳さん演じる坂本一至の4人全員によるリアルなステージだった。公演のチケット申し込みには延べ20万枚を超える応募が殺到したという。
会場となったぴあアリーナMMは、実際にライブシーンが撮影された、まさにドラマの“聖地”。国内外から集まったファンは、TENBLANKのTシャツやグッズに身を包み、開演前から自然発生的に手拍子が湧き上がるなど、会場は異様な熱気に包まれていた。
■1年以上の楽器練習が生んだ圧巻のパフォーマンス
オープニングは町田さんの激しいギターリフから始まる『MATRIX』。宮粼さんの力強いドラム、志尊さんの華麗なピアノ、そして最後に登場した佐藤さんのベースボーカル。「横浜―！」という佐藤さんの叫びに、会場は一気に沸騰した。
続く『旋律と結晶』では、メンバーが顔を見合わせて笑顔を交わす場面も。そして宮崎さんの迫力のドラムソロから、疾走感溢れる『約束のうた』へと流れ込み、オープニングから息つく暇もない怒涛の3曲を披露。メンバー4人の1年以上にわたる楽器練習の成果が、確かな演奏力として結実していることを証明してみせた。
■ドラマの名場面が現実に！サプライズ演出に会場騒然
中盤では、ドラマファンが歓喜する演出が展開された。作品中の音楽番組「ミュージックステイツ」のジングルが流れると、なんと西条朱音が“行方不明”となったことが明らかとなる。佐藤さん、町田さん、志尊さんが客席に現れ、会場中を探し回るというドラマの名シーンを再現。
そして客席内で発見された西条(宮粼さん)の隣には、菅田将暉さん演じる真崎桐哉とのユニット「OVER CHROME」の有栖川真広役・レイニさんの姿が。夜公演では井鷺一大役の藤木直人さんも登場するなど、サプライズゲストの出演に会場は歓声に包まれた。
■「TENBLANKが確かに存在した証明」佐藤健が語った想い
本編ラストを飾ったのは、表題曲『Glass Heart』。グランドピアノを奏でながら、佐藤さんは静かに語りかけた。
「今日は僕たちTENBLANKが確かに存在したんだって証明を刻みに来ました。僕たちは今日のこと、今日までの日々を忘れません。出会ってくれてありがとう。もしまた会えたら、その時はまた、一緒に歌おう」
この言葉にメンバーも一段と演奏に熱が入り、『Glass Heart』の世界観が会場中に広がった。12年越しの想いで映像化を実現させた佐藤さんにとって、この瞬間こそが、ドラマと現実が交差する特別な時間だったのかもしれない。
■32年の時を超えて--原作から始まった壮大な物語
1993年に若木未生さんによって生まれた『グラスハート』。それから32年の時を経て、2025年10月11日、劇中バンド「TENBLANK」は1万8000人を動員するアリーナアーティストとなった。
ドラマから生まれたバンドが、現実世界でこれほどの成功を収める例は極めて稀だ。それを可能にしたのは、俳優陣の1年以上にわたる本気の練習と、野田洋次郎さん(RADWIMPS)、Yaffle、川上洋平さん([Alexandros])、清竜人さんなど日本を代表するアーティストたちが手がけた楽曲の力、そして何より、作品に懸ける佐藤さんをはじめとした出演者・スタッフ全員の情熱だった。まだ『グラスハート』を観ていない人は、ぜひこの機会に体験してほしい。
Netflixシリーズ『グラスハート』
Netflixにて世界独占配信中
出演：佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳、菅田将暉
原作：若木未生『グラスハート』シリーズ(幻冬舎コミックス刊)
TENBLANKデビューアルバム『Glass Heart』
配信・CD発売中
初回限定盤(CD＋Blu-ray)：6050円
通常盤(CD)：3850円
