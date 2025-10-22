和三盆のようなジューシーな甘さとリアルな果実感が特徴な「氷結 mottainaiキウイのたまご」。フードアナリスト・中山秀明さんが、定番の「氷結 シチリア産レモン」と飲み比べ。その味わいとフードペアリングを紹介します。

キリン 氷結mottainaiキウイのたまご

アルコール成分：4%

原材料：キウイフルーツ果汁、ウオッカ、糖類（国内製造）／炭酸、酸味料、香料

香川特産「キウイのたまご™」の和三盆のようなジューシーな甘さとみずみずしい果汁感、軽やかな炭酸感とスッキリとした後味で、チューハイならではの爽やかさが楽しめるおいしさ。



※全国のセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨーク、ヨークベニマルなどの店舗にて限定発売

定番の「氷結 シチリア産レモン」と飲み比べ

「酸味が控えめというキウイ品種の特徴が、しっかり表現されているのが好印象。安価なジュースにありがちな、酸味は控えめだけどばっちり甘いという味ではなく、甘さはあってもリアルな果実味を感じます。

定番の『氷結 シチリア産レモン』と比べると、『キウイのたまご』のほうがまろやかで甘め。『シチリア産レモン』はピールのビター感やレモン特有のシャープな酸味も感じ、すっきりキリッとした方向性ですね。

どちらも料理には合うと思います。『キウイのたまご』は、チーズを使った濃厚系がよさそう。チーズタッカルビ、チーズハンバーグ、ピザ、ラザニアなど。ぜひお試しを」（中山氏）

青：氷結 mottainaiキウイのたまご

黄：氷結 シチリア産レモン

■氷結 mottainaiキウイのたまご

甘さ：4 キレ：2.5 アルコール感：1.5 酸味：2 果実味：4.5



■氷結 シチリア産レモン

甘さ：3 キレ：3.5 アルコール感：1.5 酸味：4 果実味：4

