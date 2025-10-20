「木樽熟成の味わい＆香りは格別」ビール業界×ウイスキー業界の共創ビール「Key of the night -Barrel aged-」が数量限定で発売
サッポロビールは、No.1スコッチウイスキーブランド「デュワーズ」との初コラボレーション企画として共創したビール「Key of the night」を、さらに「デュワーズ12年」の木樽で熟成させた特別なヱビス「Key of the night -Barrel aged-」として、2025年10月15日よりYEBISU BREWERY TOKYO(東京都渋谷区)で数量限定で発売することに。前日の10月14日には、一般の来場者向けに完成披露パーティーが開催され、「Key of the night -Barrel aged-」の先行試飲や、木樽熟成前の「Key of the Night」との飲み比べ、軽食ペアリングといった体験企画が実施された。
【写真を見る】「デュワーズ12年」の木樽で熟成させた特別なヱビス「Key of the night -Barrel aged-」
■甘みと深いコクも魅力！バーレーワインタイプの共創ビール
「Key of the Night」は、YEBISU BREWERY TOKYOの開業1周年を記念して制作された特別な1杯で、「デュワーズ」の木樽で熟成することに思いを馳せて作られたという、バーレーワインタイプのビール。カラメル麦芽、黒麦芽による甘く香ばしい香りと、ロイヤルリーフホップによる高貴なホップ香が特長で、バーレーワインタイプ特有の甘みと深いコクが楽しめる点も好評を博した人気商品だ。
完成披露パーティーでは、サッポロビール ヱビスブランド Chief Experience Brewerの有友亮太さんと、デュワーズ7代目マスターブレンダーのステファニー・マクラウドさんが登壇し、共創開発ストーリーや裏話を語るトークセッションも行われた。
今回のコラボレーションで、最も難しかったポイントを聞かれた有友さんは「木樽で熟成するということで、味わいはもちろん、熟成している間の品質をどう維持するか？という点にも気を使いました。コラボである以上、ビールとしての味わいが『デュワーズ12年』に負けてしまってはいけないので。ビールとウイスキー、それぞれの長所を活かしたバーレーワインタイプで仕上げる……ということで、こちらの形に落ち着いた次第です。前職の開発部署で得た知見をもとに、細かく調整を加えて。きっとこういう味わいになるはず……と想像しながら熟成を待つ期間は、楽しくもあり、心が休まらない時間でした」と話した。
続いて「Key of the night -Barrel aged-」で注目してほしい“味わいのポイント”について聞かれると、有友さんは「こちらのビールは熟成していく間に炭酸ガスが抜けるので、味わいがよりまろやかになっているところが特徴的なポイントです。また、木樽による熟成された味わいや香りは『Key of the night -Barrel aged-』ならではの魅力ですので、ぜひ、熟成前の『Key of the night』と飲み比べていただいて、違いを感じていただけるとうれしいなと思っております」とコメント。
ステファニーさんも、同商品を初めて飲んだ際は感動したそうで、「有友さんはたいへん素晴らしいビールを造り上げてくださいました。私たちも熟成前後の『Key of the night』を飲み比べてみたのですが、その味わいの違いにはびっくりして。デュワーズならではの樽香が感じられる、本当に最高の仕上がりになっていると思います。ビールのモルト(麦芽)と、デュワーズのバニラやシトラスの風味が見事に調和していて、まさにビール造りの伝統とウイスキー造りの伝統が融合して造り出された、至高の一品であると確信しています」といった意見を聞かせてくれた。
最後に今後の展望について質問された有友さんは「今回はこのような形でステファニーさんとお会いできて、ウイスキー業界と関わらせていただくことで、本当に多くのことを学ばせていただきました。ウイスキーの味わいもそうですし、ウイスキーの歴史であったり、製法であったり。そういったところを深く学ぶことで、私自身のお酒に対する理解、知識の幅はより広がったように感じています。これをきっかけに、ウイスキーにとどまらず、さまざまなお酒に対する知見を深めていって、新しい商品をどんどんつくっていきたいなと思っています」と回答。
一方のステファニーさんも「昨年、有友さんから本プロジェクトのお話をうかがったときは、『いったいどんなビールができるんだろう？』と、わからないことだらけでしたが、こうして支援させていただいて、素晴らしいビールを味わうことができて、私たち自身も多くのインスピレーションをいただきました」とコメント。
続けて「デュワーズ12年、スコッチウイスキー樽で熟成された、本当に見事なビールの完成をたいへんうれしく思っていますので、これからもさまざまなコラボレーションをさせていただきたいのですが、いかがでしょう？」といった提案が飛び出すと、有友さんは「頑張ります！」と返し、和やかな雰囲気のなか、トークセッションは終了した。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
