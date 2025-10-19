イスラエルメディアは、イスラエル軍が19日、パレスチナ自治区ガザ地区の南部で空爆を再開したと報じました。武装勢力から攻撃を受けたとしていて、イスラエルの極右閣僚らが全面的な軍事作戦の再開を求めています。

イスラエル紙「ハーレツ」によりますと、イスラエル軍は19日、ガザ地区南部のラファで空爆を行ったということです。イスラエル軍はSNSで、武装勢力がラファで作業中の部隊にミサイルを発射したため、発射に使われたトンネルなどを攻撃したと述べています。

また中東系メディアは、北部ジャバリアでの攻撃で複数の死傷者が出ていると報じています。イスラエル軍は、イスラム組織ハマスが停戦で定められた「イエローライン」を越えて複数回、攻撃していると主張しています。

イスラエルの極右閣僚は「ハマスが合意を守るという幻想は危険だ」と述べ、全面的な軍事作戦の再開を求めました。

一方、ハマスは停戦を守っているのは自分たちの側だと反論し、イスラエルの責任を強調しています。

こうした中、「ハーレツ」は アメリカ のバンス副大統領とウィトコフ特使が20日に イスラエル を訪れ、 停戦 違反をめぐる協議を行う予定だと伝えています。