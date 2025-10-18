エースが止めた。

日本ハム新庄監督「監督は頭おかしい」と自虐も…CS敗退崖っぷちでも大きな収穫

17日、ソフトバンクとCSファイナルステージ第3戦に先発した日本ハムの伊藤大海（28）が圧巻の投球だ。

150キロを超える直球、スプリット、スイーパーなど織り交ぜ、8回11奪三振で無失点。ソフトバンクに0勝3敗と王手をかけられて臨んだマウンドで、2年連続最多勝投手の貫禄を見せた。ヒーローインタビューでは「（元同僚の上沢との投げ合い？）先輩だし、お世話になったので勝ててうれしい。（初戦、第2戦ともに自チームの先発が好投？）だから、長いイニング、多くの三振を取ろうとマウンドに上がった。明日以降、一層強くなって戦います」と誓った。

その右腕は、2024年1月に「（メジャー？）正直ないことはない」と発言。チームが悲願のリーグ優勝、日本一を達成した場合、「じゃあ次は何の挑戦をしようかってなった時、そうした選択肢は出てくると思う」と明かしたことがある。

だからこそ、優勝への思いは強い。チームは8月に激しい首位争いをしていたソフトバンクに3連勝した後に3勝7敗1分けと失速。伊藤は「ホークスと比べると何かが圧倒的に足りていない。どこか優しくて死ぬ気で戦っている感じがしない。殺気がない」と苦言を呈したこともあった。

日本ハムOBが言う。

「伊藤は早ければ6年目の来オフ、優勝を手土産にポスティングでメジャーに挑戦したいと考えている。来季、リーグ連覇を達成したソフトバンクを上回るためには、まだまだチーム力が足りないと実感しているのではないか」

伊藤はすでにメジャーに多くの日本人選手を送り込んでいる代理人と契約しているという。侍ジャパン入りが濃厚といわれるWBCでは、井端監督から日本のエースとして期待されている。

負ければ終わりの日本ハムは、モチベーション十分のエースの奮起で、辛くも1勝を挙げた。

ところで伊藤はいったいどんな家庭に育ったのか。日刊ゲンダイで毎秋好評の「ドラフト家庭の事情」（2020年版）で漁師の父・清光さんを尋ねると過酷な漁の実態や、幼き日の伊藤の珍エピソードまで赤裸々に話してくれた。

