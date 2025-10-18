リッター50km走る！ 超低燃費なトヨタ「コンパクトカー」がスゴかった！ 全長4m以下の丸みボディに“細タイヤ”採用！ 斬新ハイブリッド車「FT-Bh」スイス公開モデルとは！

リッター50km走る！

2012年、トヨタが発表した一台のコンセプトカー「FT-Bh」が大きな注目を集めました。

驚異的な燃費性能を特徴とするFT-Bhとは、一体どのようなモデルだったのでしょうか。

「リッター約50km」走るトヨタ車！

「ジュネーブ国際モーターショー2012」で初公開されたFT-Bhは、トヨタが2010年代後半にハイブリッドカーが一層普及することを見据え、来るべき未来のスタンダードを提案するべく、開発されたコンセプトモデルです。

ハイブリッドカーが持つ「低燃費」という魅力を極限まで高め、現在でも最高水準と言えるリッターあたり47.6km（欧州NEDC測定値）を達成。

この驚異的な低燃費性能は、「軽量化」「走行抵抗の低減」「パワートレインの効率向上」「熱マネージメント」「節電」という5つの要素を徹底的に追求したことで実現されました。

ボディには高張力鋼板や新開発の高発泡材料を用いることで、車両重量をわずか786kgに抑制。この高発泡材料は断熱性にも優れるため、車内の温度管理に必要なエネルギーを削減し、熱マネージメントの効率化にも貢献しています。

パワートレインには、当時新開発されたトルクフルな1リッターの2気筒ロングストロークエンジンと、トヨタが誇るハイブリッドシステムを組み合わせ、力強い加速と効率的な走りを両立させました。

全長3985mm×全幅1695mm×全高1400mmというコンパクトなサイズでありながら、丸みを帯びたフォルムは優れた空力性能を生み出しています。

さらに、大径かつ細幅のタイヤを装着することで、路面との摩擦や空気による抵抗も効果的に低減されました。

フェンダーと一体化した縦型ランプや大型のアンダーグリルといった個性的なエクステリアは、現代でも近未来的な印象を与え、見る人の目を引き付けています。

当時、市販化のウワサもあったFT-Bhですが、残念ながらその夢は叶いませんでした。

しかし、この開発で培われた数々の先進技術は、その後の多くのトヨタ車に受け継がれているに違いありません。

その証拠に、国産車で最も燃費が良いモデルはトヨタ「ヤリス ハイブリッド」の36.0km／L、次いでトヨタ「アクア」の34.6km／L、トヨタ「プリウス」の32.6km／Lと、上位勢はトヨタ車が占めています（いずれもWLTCモード）。