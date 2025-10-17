大阪市内できょうから2日間アフター万博『世界横丁』追加情報 「万博蚤の市」入場を抽選制に…理由説明【詳細』
大阪・関西万博の「アフター万博」として、きょう17日・18日に大阪・靭公園で開催される『世界横丁』について、運営を手がける一般社団法人demoexpoが公式Xを更新し、追加情報を発表した。「万博蚤の市」ブースの入場を「抽選制」にするとした。
『世界横丁』は、閉幕直後の大阪・関西万博で築かれた各国パビリオンや関係者とのつながりを大阪市内に引き継ぐことを目指すもの。食、文化、音楽など国際色豊かな体験を一堂に集めた、2日間限定の「もうひとつの万博」とうたう。万博出展国・地域や飲食店などの協力を得て、飲食や物販、実際に万博会場で使用されていた物品が『世界横丁』にやってくる。
『世界横丁』全体は、入場自由。「万博蚤の市」は、テント2つ分ほどのスペースだという。このほかステージイベント、屋台エリア「SEKAI BAZAAR」などのコンテンツがある。公式Xでは、「万博蚤の市」に関して、抽選で入場制限を行う理由を説明し、理解を求めた。
「『万博蚤の市』の品物は全て、万博のパビリオンや、そのスタッフ一人ひとりからの寄付で成り立っています。そのため、来場者の皆様全員に行き渡る品物数はございません。また、小さなお子様連れのご家族、遠方から来られるお客様、万博に一度も行けなかった方など様々にいらっしゃる中で、まずは安全第一であること、公平性を担保すること、そして万博を作ってきた皆様への尊重も大切にした運営を行うため、抽選式としました」と伝えた。
具体的には、転売防止を挙げて「昨今、各国のパビリオンから好意でいただいたものを高額で転売する事例が増えております。『万博蚤の市』に参加される予定の皆様にはお手数をおかけいたしますが、安心して品物をお渡しするべく、転売を行わないことに同意していただくフォームを記入して頂く必要があります。抽選フォームへの情報入力は、その機能を兼ねています」とした。
さらに、混雑による事故防止について「今回の開催場所は、万博のような大きな会場ではなく、私達の活動拠点である地域『靱公園』での開催で、キャパシティに限りがございます。しかし現在、私達の予想をはるかに超える、多くの反響を頂いております。自由入場にすると、キャパシティを超えた人が殺到してしまい、危険な状態になる恐れもあります。そうではない場合でも、屋外で何時間も待つことで、体調不良者が出てしまうかもしれません。まずは皆さんの身の安全を第一に行うことを優先したいため、抽選による入場制限をいたします」とつづった。
また、品物については、17日・18日で分け、初日になくならないようにするという。このほか、複数の注意点を掲載した。
入場のための抽選は、エントリーフォームからの応募となる。これらについても複数の注意事項を掲載している。
■『世界横丁』
万博参加国による食、音楽、フリーマーケットなど国際交流型マルシェ
会場：靱公園（大阪市西区靱本町）
開催日時：
2025年10月17日（金）17:00〜20:00
2025年10月18日（土）10:00〜20:00
※雨天決行、荒天中止
入場料：無料（予約不要）
■SEKAI BAZAAR
万博出展店舗を中心に世界各国の食が集結。さまざまな国や地域の人がフードや雑貨を販売し、歩くだけで世界旅行気分を味わえる空間に。さらに、万博パビリオンで実際に使用されていたアイテムやスタッフの愛用品が並ぶ「万博蚤の市」もありる。また、この度の万博で「循環型社会」や「サステナブル」がテーマのルクセンブルグパビリオンは、このSEKAI BAZAARに賛同し、物品提供に至った。
イエメン：Yemen
ウガンダ：AFRO DESIGNS AND ARTS LIMITED、ゴリラハイランズコーヒー
エチオピア：エチオピアコーヒー・YUME-BUNA by フレヒウォットブルハネ
キルギス：キルギスエキスポバザール「キルギススキスギル」
ケニア：THE MAASAI STORE
ジンバブエ：Samuneti Leathers Broadstone curios、Broadstone curios
スーダン：アフリカ・スーダン飯Shendi
スーダン：Sudan Commercial
ノルウェー：FUGLEN
パキスタン：大阪ハラルムガル
フランス：メゾンカイザー
マリ：MALI
ルクセンブルク：ルクセンブルクパビリオン
※「万博蚤の市」ブースへの入場は抽選制に変更
■SEKAI KITCHEN
中東、中央アジア、ヨーロッパなどをテーマにした特別メニューの食事会。日本ではあまり食べることができない現地のレシピをもとに大阪の料理人がこの日だけの特別な料理を仕立て、音楽などの文化的演出を交えたイマーシブな体験プログラムを展開。それぞれ個別プランとして実施する。
（1）キルギス
（2）ハンガリー・ノルウェー・フランス・オーストラリア（軽食とおやつ）
（3）イエメン
※それぞれ独立したプラン
※SEKAI KITCHENはどのプランも予約制で有料
