キールズのホリデー2025♡魅力満載の限定セット＆アドベント

1851年ニューヨークで誕生したキールズが贈る、2025年ホリデーコレクションが登場♡「肌も日常も、ときめきで塗り替えよう」をテーマに、上質な深緑やバーガンディにネオン色のアクセントを加えた限定セットが多数ラインナップ。つるすべ水光肌や透明美白*美容液、朝ビタ夜レチセットなど、ギフトにもぴったりな全9種を10月24日より発売します♪

つるすべ水光肌ホリデーセットで透明感UP

つるすべ水光肌ホリデーセット

キールズの人気美容液2種をセットにした「つるすべ水光肌ホリデーセット」16,060円（税込）は、水色ピールセラムで角質ケア、透明美*白美容液で透明感を手に入れられる豪華コフレ。

現品とミニサイズが揃い、つるんと輝く水光肌へ導きます。日常使いにもギフトにもおすすめです。

内容：【現品】キールズ DS プレセラム 30mL /【現品】キールズ DS クリアリーブライト エッセンス［医薬部外品］30mL/キールズ DS プレセラム 4mL×2/キールズ DS クリアリーブライト エッセンス［医薬部外品］4mL×2/キールズ DS CCブライト トリートメント トナー 40mL/キールズ クリーム UFC 7mL

*メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ

MOTON数量限定♡ピーチジェラート香るシルクハンドクリーム登場

朝ビタ夜レチで肌を丸ごとケア

朝ビタ夜レチ ホリデーセット

「朝ビタ夜レチ ホリデーセット」26,950円（税込）は、美白1と整肌成分2を組み合わせ、ハリや毛穴ケア、透明感、保湿まで一度に叶えるマルチギフトボックス。

朝も夜もたっぷりケアできる8アイテム入りで、大切な日のご褒美や家族・友人へのプレゼントにも最適です♪

内容：【現品】キールズ DS RTN リニューイング セラム 50mL/【現品】キールズ DS クリアリーブライト エッセンス［医薬部外品］50mL/キールズ DS CCブライト トリートメント トナー 40mL/キールズ ハーバル トナー CL アルコールフリー 40mL/キールズ DS クリアリーブライト エッセンス［医薬部外品］4mL×2/キールズ DS RTN リニューイング セラム 4mL×2/キールズ DS プレセラム 4mL/キールズ クリーム UFC 7mL

*1 3-O-エチルアスコルビン酸（美白有効成分）

*2 整肌成分

アドベントカレンダーで24日間ワクワク

キールズ アドベントカレンダー2025

毎年大人気の「キールズ アドベントカレンダー2025」22,000円（税込）は、全6種の現品を含み、新製品やロングセラーアイテムを凝縮。

フレグランス、ボディクリーム、洗顔、マスクなど、毎日開けるたびに新しい発見と喜びが♡ホリデーまでのカウントダウンを特別な時間に変えてくれます。

内容：【現品】キールズ アイ トリートメント AV アイクリーム 14mL/【現品】キールズ リップ バーム No.1 15mL/【現品】キールズ DS RTN リニューイング セラム 10mL/【現品】キールズ ハンド サルブ 15mL/【現品】キールズ クリーム UFC 28mL、【現品】キールズ ディープクレンジング ジェル CL 75mL/キールズ ミッドナイトクラウド クリーム 14mL/キールズ DS アイ セラム 3mL/ キールズ オリジナル ムスク オードトワレ 4mL/キールズ DS ライン コンセントレート 12.5C 15mL/キールズ SP マルチクリームクリーム 7mL/キールズ UFオイルフリー ジェル 7mL/キールズ シャンプー AA 5mL/キールズ コンディショナー AA ヘアコンディショナー 5mL/キールズ レアアース マスク 14mL/キールズ ミッドナイトボタニカル コンセントレート 4mL/キールズ ウォータークリーム CL 7mL/キールズ DS プレセラム 4mL/キールズ モイスチャライジング トナー UFT 75mL/キールズ ボディクリーム UFC 30mL/キールズ モイストクレンザー UFC 30mL、キールズ リキッド ボディ クレンザー GF 65mL/キールズ ハーバル トナー CL アルコールフリー 75mL/キールズ SP アイゾーン トリートメント 3mL

ホリデーシーズンをキールズで特別に



キールズ ホリデーコレクション2025で、肌も心もときめく贅沢な時間を♡つるすべ水光肌セット、朝ビタ夜レチセット、アドベントカレンダーなど、限定アイテムが盛りだくさんになっています。

さらに、オリジナルポーチやトートバッグなどの特典も嬉しいポイント♪大切な人と一緒に、キールズの魅力を満喫してください。