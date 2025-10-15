大人可愛い赤ワインカクテル「キティ」と贅沢「キールロワイヤル」【THE カクテルバイブル500】

ワイン＆シャンパンなど【キールロワイヤル（Kir Royal）】

シャンパンを使った豪華な食前酒

白ワインでつくるキールから派生したカクテルでオーストリア・ウィーンのバーで考案されたとされる。より高級感を出すためにシャンパンを使用、「王の、豪華な」などの意味をもつ「ロワイヤル」と命名された。

レシピ

クレームドカシス：15ml

シャンパン：適量

グラスにクレームドカシスを入れ、よく冷やしたシャンパンを注ぎ、混ぜて完成。

ひとことメモ

グラスでシャンパンを提供している、とくに小規模のバーでは、1杯のカクテルのためにシャンパン1本を開けなければならないため、オーダーを断られることも。

ワイン＆シャンパンなど【キティ（Kitty）】

可愛らしく、飲みやすいシンプルなカクテル

名前の由来については、英語で「子猫」を意味する「kitten」から名付けられたとされる（子猫もなめるほど飲みやすいという意味）説や、女性名の「キャサリン」の愛称が付けられたという説などさまざま。

レシピ

赤ワイン：30ml

ジンジャーエール：適量

グラスに冷えた赤ワインを入れ、冷えたジンジャーエールを静かに注ぎ、軽く混ぜたら完成。

ひとことメモ

赤ワインを白ワインにすると「オペレーター」、ジンジャーエールをコーラにすれば「カリモーチョ」に。

ワイン＆シャンパンなど（Wine & Champagne）

ワインの歴史は古く、紀元前3000年ごろまで遡る。製法によって赤ワイン、白ワイン、ロゼワインなど無発泡の「スティルワイン」と、シャンパンに代表される「スパークリングワイン」に大きく分けられる。ほかに、ブランデーを添加したシェリー酒、ハーブやフルーツで香りづけしたフレーバードワインなども。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡