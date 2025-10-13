ロッテリアの秋限定♡ごぼうとにんじんを味わう「秋の収穫バーガーフェア」

ロッテリアでは、秋の旬食材・ごぼうとにんじんを楽しめる「秋の収穫バーガーフェア」を開催中です。店内手仕込みのチキン竜田や甘辛牛カルビに、シャキシャキ食感のきんぴらを合わせた和風バーガーは、特製てりやきソースやマヨネーズで素材の味を引き立てます♡ 唐辛子とにんにくの旨みを加えた旨辛バーガーもラインアップし、秋限定の深みある味わいを存分に楽しめます。

鶏ごぼうバーガーで秋を堪能♡

鶏ごぼうバーガー

「鶏ごぼうバーガー」（税込\560）は、ふんわりもっちりのバンズに店内手仕込みのチキン竜田と、国産ごぼうとにんじんのきんぴらをサンド。

特製てりやきソースとマヨネーズ、レタスのバランスが絶妙で、醤油ベースの味わいが秋の深みを演出します。

牛カルビ＆旨辛バーガーも見逃せない

牛カルビごぼうバーガー

旨辛鶏ごぼうバーガー

旨辛牛カルビごぼうバーガー

「牛カルビごぼうバーガー」（税込\590）は、甘辛く味付けした牛カルビときんぴらの相性抜群。

さらに、唐辛子の辛みとニンニクの旨み、ビネガーの酸味が効いた「旨辛鶏ごぼうバーガー」（税込\590）。

そして「旨辛牛カルビごぼうバーガー」（税込\620）は、ガツンと食べ応えがあり、辛さとコクのバランスがクセになる一品です。

秋の味覚を楽しむ限定バーガー

ロッテリアの「秋の収穫バーガーフェア」は、11月上旬までの期間限定で楽しめる秋の味覚満載のフェアです。

鶏や牛カルビと、シャキシャキ食感のきんぴら、特製てりやきソースや旨辛ソースの組み合わせは、秋ならではの贅沢な味わい♡ 全国177店舗（一部除く）で販売中。

素材の旨みを引き立てる和風バーガーで、秋のランチタイムやカフェタイムを楽しんでみてください♪