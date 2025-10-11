ミャクミャク、閉幕後も…今までにない冬コーデ姿 東京観光で雷門へも コラボ菓子登場【販売情報あり】
大阪・関西万博の閉幕を前に、ミャクミャクが冬コーデ姿となった。洋菓子ブランド「シーキューブ」（シュゼット・ホールディングス）の「サクッチ・ホロッチ」とコラボレーションした商品が、きょう11日から発売される。
【画像】ミャクミャクが東京観光 雷門の前でポーズ
万博の公式ライセンス商品として、ミャクミャクとコラボしたシーキューブのサクッチ・ホロッチに、2つの新バージョンが登場。『冬のミャクミャク サクッチホロッチ 8個入』では、あったかマフラーと帽子を身にまとった今までないミャクミャク冬デザインのパッケージとなった。
また、『東京出張 ミャクミャク サクッチホロッチ 8個入』は、ミャクミャクが大阪から東京に進出するデザイン。東京観光中に雷門の前でかわいくポーズする姿が描かれた。
■『冬のミャクミャク サクッチホロッチ 8個入』972円
ミャクミャク初めての冬体験！あったかマフラーと帽子を身にまとった今までないミャクミャクの冬デザインと、シーキューブのサクッチ・ホロッチを手に持った特別なパッケージで提案。遊び心あるカラフルなデザインとシーキューブのサクッチ・ホロッチがマッチした、お土産にもご自宅用にもピッタリなデザイン。個包装フィルム上はミャクミャクの後ろ姿がかわいい三角形のデザイン。
販売場所：公式オンラインショップ他、大丸百貨店梅田店（公式ショップ）、あべのハルカス近鉄本店（公式ショップ）、高島屋大阪店（公式ショップ）、シーキューブ梅田大丸店、シーキューブ阪神梅田店、シーキューブ梅田阪急店、シーキューブあべのハルカス店、順次販売場所は拡大予定。
販売期間：2025年10月11日（土）〜2026年3月31日（火）予定
※展開店舗により異なる
※なくなり次第終了
公式オンラインショップ先行予約：2025年10月10日（金）〜
■『東京出張 ミャクミャク サクッチホロッチ 8個入』972円
皆に愛されるミャクミャクが大阪から東京に進出！大阪から東京へ出張したミャクミャクが東京観光中に雷門の前でかわいくポーズした限定パッケージです。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が際立つ、ポップなデザイン。
販売場所：公式オンラインショップ他、順次販売場所は拡大予定
販売期間：2025年11月1日（土）〜2026年3月31日（火）予定
※展開店舗により異なる
※なくなり次第終了
公式オンラインショップ先行予約：2025年10月10日（金）〜
