超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #5』が10月10日に配信。「400万円超の資金調達」を成し遂げた学生が一流企業から絶賛された。

【映像】「10点満点の嵐」の瞬間

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

北海道大学経済学部に通う打矢流星（うちや・りゅうせい）さんは、大学サッカー部の再生には資金力が必要と気づき、1年時に部内にスポンサー部門を発足。その後は主導する形で企業に対して営業をかけ、3社から400万円以上の資金調達に成功。リーダーシップとどんな環境でも“前例なき挑戦”ができるとアピールした。



「観客動員数などの点からあまり効果的ではなかった」

多和田大紀（株式会社青山財産ネットワークス 経営企画本部 本部長 執行役員）：どのようにチームの課題にたどり着いたのですか？

打矢：まず、先輩に部活の現状を聞きました。そして、道内・道外の学生主体で運営しているチームがどのように結果を出しているか調べてみて真似することから始めました。

桂俊成（株式会社ベクトル 執行役員）：大学生の時に「スポンサー獲得」できたのはすごいですが、どのような困難がありましたか？

打矢：会社の問い合わせフォームや代表電話からアプローチすると成約率がとても低かったので、そこでOBの方に頼ったり、自分の知っている企業様に紹介してもらうことで成約率を高めました。もう一つの困難はユニフォームにスポンサーをつけるとアピールしても、観客動員数などの点からあまり効果的ではなかったことです。そこで、『北の大地から日本を熱くするチーム』というチーム理念、「大学スポーツに変革を起こしていきたい」という思いを掲げて、どう企業とマッチするかなど、『いかに企業の求めているものを実現するか』に時間をかけました。



「数年で子会社の代表も目指せる」

企業の採点は、下は6点、上は10点までばらけたが、10点はなんと5社。

「10点満点」をつけた株式会社ベクトルは「若い時から様々な経験・挑戦もされています。入社数年で子会社の代表になるケースもあるので、そういうところも目指せるのでは」と絶賛。

同じく「10点満点」をつけた株式会社青山財産ネットワークスは「当社では知恵力と行動力と人間力の3つを大切にしています。行動力もあるので、トップコンサルタントを目指していくという選択肢もぜひ持ってもらいたいです」と賞賛。

「10点満点」をつけた株式会社プロディライトは「M&A業務をするにあたっても資質としては非の打ちどころがないと思っています」とコメントした。