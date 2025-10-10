親子で楽しく貯金デビュー！お金を入れるたび癒される♡【ハシートップイン】鮮やかレッドが可愛い♪おしゃれなミッフィーの貯金箱がAmazonで手に入る！
親子で楽しく貯金デビュー！インテリアにもぴったり！【ハシートップイン】鮮やかレッドが可愛い♪おしゃれなミッフィーの貯金箱がAmazonで手に入る！
物語の世界観を表現。楽しく貯金できるキャラクターモチーフの「コインポッズ」。
底面に取り出し口付き。必要な時にすぐ硬貨を取り出せるのも嬉しいポイント。
愛らしいキャラクターと一緒なら、貯金がもっと楽しくなる。お子様の初めての貯金箱にも。
手のひらサイズのコンパクトな貯金箱と、世界観を演出するディスプレイのセット。
