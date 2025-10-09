木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ゴルフ練習場でスイングをする姿を公開した。

【動画】木村拓哉が美しい“ゴルフスイング”／【画像】後輩たち（宮舘涼太＆向井康二＆茺田崇裕）とゴルフを楽しむ木村拓哉

■しなやかなスイングからガッツポーズ！久々のゴルフを満喫する木村拓哉

動画では、アドレスからフィニッシュまでの一連のスイングが丁寧に映されている。姿勢を正し、集中した面持ちでボールを見つめる木村。スイングの軌道は流れるように美しく、力みのないフォーム。打ち終えたあとには軽くガッツポーズを見せ、プレーを心から楽しむ様子が伝わってくる。

■カーキTシャツ×ネイビーハーフパンツの爽やかコーデ

この日の木村は、カーキのTシャツにネイビーのハーフパンツというラフなスタイル。足元には白×黒のスニーカーを合わせ、ライン入りソックスが程よいアクセントになっている。シンプルなコーディネートながら、どこか洒落感の漂う組み合わせで、自然体の中にも木村らしいセンスが光る。

■「MARK & LONA」のキャディバッグも登場

ストーリーズでは、木村がブランドアンバサダーを務める「MARK & LONA（マーク＆ロナ）」のキャディバッグも登場。カーキベースの生地にスカルモチーフがあしらわれたデザインで、使い込まれた質感からは長年の愛用ぶりがうかがえる。木村は「久しぶり過ぎた……」と綴り、久しぶりのプレーであることをさりげなく伝えた。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

■宮舘涼太＆向井康二＆濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）とゴルフを楽しむ木村拓哉