10月4日、5人組アイドルグループ・Aぇ! groupのメンバー草間リチャード敬太容疑者が、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕された。

報道によると、草間容疑者は、同日早朝、東京・新宿区内のビル出入口付近で下半身を露出していたとみられ、現行犯逮捕されたという。現場を目撃した通行人が通報し、駆けつけた警察官が事情を聴いたとされる。

「一連の報道を受けて、『最近､リチャードは荒れていた』『かなり酒量も増えていた』といった情報が行き交うなか、6日に釈放。三田警察署から黒いスーツ姿で現れた草間さんは、報道陣のフラッシュに目を伏せながら『このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした』と深く頭を下げました。手足は震えているようにも見え、涙をこらえた表情でその場を去りました」（芸能記者）

デビューしてまだ日が浅い現役アイドルの逮捕ということもあり、注目度は非常に高かった。Xでは、釈放時に見せた草間の表情に心を痛める声が相次いでいる。

《リアルはこうよな…ガッチガチで今にもどうにかなってしまいそうな表情》

《かわいそうでみてられない、、、》

「SNSにはさまざまな意見が流れていますが、特に大きな話題を呼んだのが、X上で新宿のビルから出てくる男性の動画が拡散されたことです。

この男性は、帽子をかぶり、白いシャツを羽織るのみで、下半身は何も着ておらず、ビルのエントランスから顔を出して周囲を見回していました。

顔ははっきり映っていませんが、下半身が裸であることから、SNSでは、この男性が草間さんではないかと注目を集めました。そして、映像の様子から、草間さんが何者かにハメられたのではないかとする意見があふれたのです。

本人からの説明がないまま、あまりに不確かな情報が流れていることから、釈放時の表情に同情や心配の声がより集まっている状況です」（芸能ジャーナリスト）

所属するSTARTO ENTERTAINMENTは、草間を除く4人でグループ活動を継続すると発表しており、草間の復帰時期については未定だ。

「やってしまった行為自体は批判されても仕方ないことですが、草間さんのメンタルが心配されますね。一定期間自粛をしたうえで、復帰のタイミングを探ることになるでしょうが、本人が前向きになれない限り、なかなか前に進むこともできないと思われます」（前出・スポーツ紙記者）

Aぇ! groupとしての活動は続くが、グループにとっても試練の時期となった。草間が、今後どのように動くのか、その一挙手一投足に注目が集まっている。