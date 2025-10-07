40％オフも！ Amazonプライム感謝祭でCIOの超小型充電器や極薄軽量モバイルバッテリーがオトク
Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。
充電器やモバイルバッテリーでおなじみのCIOも、複数の製品をお買い得価格で販売しています。
超小型だけど65W出力でノートPCにも使える充電器が40％オフ
超小型ながらUSBを3ポートを備え、USB-C単体ポートで最大65Wの出力が可能な充電器「CIO NovaPort TRIO 65W」が40％オフの3,980円（税込）で販売中。スマホはもちろんノートPCも充電できるうえに、「世界最小級サイズ」の小ささなので自宅／外出先を問わず使えます。
充電器に搭載されているポートはUSB-C×2、USB-A×1。3ポート同時に使ってデバイスの充電も可能です。
このほか、充電器本体の発熱を抑制し、充電速度と安定性を実現する「NovaEngine」や製品温度を常に監視し、製品高負荷時に自動的に電力調整する安全保護機能「NovaSafety2.0」なども備えています。
極薄／軽量で8,000mAhのモバイルバッテリーは14％オフ
10月3日に予約販売が開始されたばかりの新製品もセール価格になっています。モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM Wireless 2.0 8K」は、14％オフの6,580円（税込）です。
厚さ約12mm、重さ約162gと薄型軽量ながら、バッテリー容量の多いスマホでも充電できる8,000mAhの容量を備えています。もちろん、iPhone 17シリーズやPixel 10シリーズにも対応。また、Qi2規格のワイヤレス充電にも対応し、MagSafe対応iPhoneにマグネットでくっつけて充電できます。
さらに2つの出力モードを搭載。夏場の発熱が気になる場面では温度を抑える「セーフティーモード」、スピードを優先したいときは「ハイパフォーマンスモード」と切り替えて使えます。
磁力でまとまるナイスアイデアなケーブルも14％オフ
ケーブルが磁力によってスパイラル状に自動でまとまる「スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m」は、14％オフの1,880円（税込）となっています。
ケーブル自体がマグネットでまとまるので、収納時にからまりにくいほか、必要に応じて1mまで伸ばして使う、あるいはまとまったまま短いUSB-Cケーブルとして使うこともできます。
30,000回の折り曲げテストを実施しており、高い耐久性を実現。また、最大240Wまでの出力とUSB PD、480Mbpsまでのデータ転送に対応しています。
ほかにもCIOの充電器やモバイルバッテリーなどがセール価格となっています。この機会に充電周りのアイテムをそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
