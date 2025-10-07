Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

充電器やモバイルバッテリーでおなじみのCIOも、複数の製品をお買い得価格で販売しています。

超小型だけど65W出力でノートPCにも使える充電器が40％オフ

超小型ながらUSBを3ポートを備え、USB-C単体ポートで最大65Wの出力が可能な充電器「CIO NovaPort TRIO 65W」が40％オフの3,980円（税込）で販売中。スマホはもちろんノートPCも充電できるうえに、「世界最小級サイズ」の小ささなので自宅／外出先を問わず使えます。

↑CIO NovaPort TRIO 65W。

充電器に搭載されているポートはUSB-C×2、USB-A×1。3ポート同時に使ってデバイスの充電も可能です。

このほか、充電器本体の発熱を抑制し、充電速度と安定性を実現する「NovaEngine」や製品温度を常に監視し、製品高負荷時に自動的に電力調整する安全保護機能「NovaSafety2.0」なども備えています。

CIO NovaPort TRIO 65W USB-C ×2+A 急速充電器 [世界最小級 NovaIntelligence NovaEngine搭載] ACアダプター 3ポート 2C1A USB type-C×2 + type-A ノートPC 充電器 コンセント PD iPhone 17 / Air / 16 / 15 Android Galaxy Macbook iPad向け (ブラック) CIO \5,600 （2025/10/07 11:16時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

極薄／軽量で8,000mAhのモバイルバッテリーは14％オフ

10月3日に予約販売が開始されたばかりの新製品もセール価格になっています。モバイルバッテリー「SMARTCOBY SLIM Wireless 2.0 8K」は、14％オフの6,580円（税込）です。

↑SMARTCOBY SLIM Wireless 2.0 8K。

厚さ約12mm、重さ約162gと薄型軽量ながら、バッテリー容量の多いスマホでも充電できる8,000mAhの容量を備えています。もちろん、iPhone 17シリーズやPixel 10シリーズにも対応。また、Qi2規格のワイヤレス充電にも対応し、MagSafe対応iPhoneにマグネットでくっつけて充電できます。

さらに2つの出力モードを搭載。夏場の発熱が気になる場面では温度を抑える「セーフティーモード」、スピードを優先したいときは「ハイパフォーマンスモード」と切り替えて使えます。

CIO Qi2モバイルバッテリー 超薄型 [薄さ約12mm] MagSafe対応 8000mAh [スマホ1回分] 軽量 [約162g] ワイヤレス充電 マグネット モード切替 小型 タイプC 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air / Pixel10 に対応 急速充電 SMARTCOBY SLIM Wireless 2.0 8K（シルバー） CIO \7,680 （2025/10/07 11:17時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

磁力でまとまるナイスアイデアなケーブルも14％オフ

ケーブルが磁力によってスパイラル状に自動でまとまる「スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m」は、14％オフの1,880円（税込）となっています。

↑スパイラルシリコンケーブル CtoC 1m。

ケーブル自体がマグネットでまとまるので、収納時にからまりにくいほか、必要に応じて1mまで伸ばして使う、あるいはまとまったまま短いUSB-Cケーブルとして使うこともできます。

30,000回の折り曲げテストを実施しており、高い耐久性を実現。また、最大240Wまでの出力とUSB PD、480Mbpsまでのデータ転送に対応しています。

CIO 柔らかいスパイラルシリコンケーブル CtoC (Type-C/USB-C) 急速充電 磁石 マグネット吸着 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 絡まりにくい iPhone 17 / 16 / 15 / Macbook Pro/Air/iPad/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (アンドロイド) (ライトブラック, 1m) CIO \2,180 （2025/10/07 11:19時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ほかにもCIOの充電器やモバイルバッテリーなどがセール価格となっています。この機会に充電周りのアイテムをそろえたいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

