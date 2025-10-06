無限ホイップの幸せ♡「ドーナツ食べ放題」がニラックスブッフェに登場！

“好きなだけホイップクリームを楽しみたい♡”そんな甘党女子に朗報です。全国のニラックスブッフェ店舗にて、2025年10月9日(木)～11月3日(月)までの期間限定で「無限ドーナツ＆ホイップクリーム食べ放題」コースが登場！カリもち食感のドーナツに、自分でホイップをトッピングするセルフメイクスタイル。ハロウィン気分も楽しめる、特別なスイーツタイムを満喫してみませんか？

ニラックスブッフェで無限ドーナツを堪能♡

全国のニラックスブッフェ各店で実施される「無限ドーナツ＆ホイップクリーム」コースは、通常コース料金のまま楽しめるWEB予約限定プラン。

飲茶またはスタンダードコース以上を利用すると、ドーナツとホイップクリームが無料でおかわり自由に！

自分好みにトッピングできるセルフスタイルで、出来立てのような甘い香りとふわふわの口どけを体験できます♪

ハロウィンにぴったりなアレンジスイーツもおすすめです。

楽しみ方は無限大！ホイップの魔法をトッピング

カリもちドーナツに、好きなだけホイップクリームを絞って楽しむセルフメイクスタイルが魅力。

ドーナツだけでなく、ケーキやプリン、フルーツにホイップをプラスして自分だけのデザートを完成させて♡

甘い香りに包まれながら、ちょっぴり特別な時間を過ごせます。

ハロウィンカラーのソースやカラースプレーでデコレーションすれば、SNS映え間違いなし！

開催期間＆実施店舗をチェック

全国のグランブッフェ、ザ ブッフェ ニューマーケット、デリシュー、エクスブルーなどの系列店で開催。店舗ごとの詳細・予約リンクは公式サイトから確認できます。

開催期間：2025年10月9日(木)～11月3日(月)

利用条件：飲茶・スタンダードコース以上の利用で無料提供

予約方法：LINEから「無限ドーナツ＆ホイップ食べ放題」コースを予約

甘い幸せに包まれる秋を♡

秋のご褒美スイーツは、思いっきり“無限”に楽しむのが正解♡ニラックスブッフェの「無限ドーナツ＆ホイップクリーム」コースなら、作る楽しさも食べる幸せも両方叶います。

家族や友人とシェアしても、ひとりで贅沢に味わってもOK。今だけの特別なスイーツ体験を、ぜひ予約して楽しんでみてください♪