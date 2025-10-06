無限ホイップの幸せ♡「ドーナツ食べ放題」がニラックスブッフェに登場！
“好きなだけホイップクリームを楽しみたい♡”そんな甘党女子に朗報です。全国のニラックスブッフェ店舗にて、2025年10月9日(木)～11月3日(月)までの期間限定で「無限ドーナツ＆ホイップクリーム食べ放題」コースが登場！カリもち食感のドーナツに、自分でホイップをトッピングするセルフメイクスタイル。ハロウィン気分も楽しめる、特別なスイーツタイムを満喫してみませんか？
ニラックスブッフェで無限ドーナツを堪能♡
全国のニラックスブッフェ各店で実施される「無限ドーナツ＆ホイップクリーム」コースは、通常コース料金のまま楽しめるWEB予約限定プラン。
飲茶またはスタンダードコース以上を利用すると、ドーナツとホイップクリームが無料でおかわり自由に！
自分好みにトッピングできるセルフスタイルで、出来立てのような甘い香りとふわふわの口どけを体験できます♪
ハロウィンにぴったりなアレンジスイーツもおすすめです。
楽しみ方は無限大！ホイップの魔法をトッピング
カリもちドーナツに、好きなだけホイップクリームを絞って楽しむセルフメイクスタイルが魅力。
ドーナツだけでなく、ケーキやプリン、フルーツにホイップをプラスして自分だけのデザートを完成させて♡
甘い香りに包まれながら、ちょっぴり特別な時間を過ごせます。
ハロウィンカラーのソースやカラースプレーでデコレーションすれば、SNS映え間違いなし！
開催期間＆実施店舗をチェック
全国のグランブッフェ、ザ ブッフェ ニューマーケット、デリシュー、エクスブルーなどの系列店で開催。店舗ごとの詳細・予約リンクは公式サイトから確認できます。
開催期間：2025年10月9日(木)～11月3日(月)
利用条件：飲茶・スタンダードコース以上の利用で無料提供
予約方法：LINEから「無限ドーナツ＆ホイップ食べ放題」コースを予約
甘い幸せに包まれる秋を♡
秋のご褒美スイーツは、思いっきり“無限”に楽しむのが正解♡ニラックスブッフェの「無限ドーナツ＆ホイップクリーム」コースなら、作る楽しさも食べる幸せも両方叶います。
家族や友人とシェアしても、ひとりで贅沢に味わってもOK。今だけの特別なスイーツ体験を、ぜひ予約して楽しんでみてください♪