◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日 フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第1戦にポストシーズン（PS）史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。6回3安打3失点9奪三振と力投を見せ、打線の援護もあって勝利投手の権利をつかんだ。

敵地ファンが大ブーイングを浴びせる中、初回は先頭・ターナーを空振り三振。本塁打王争いを繰り広げ1本差でタイトルを譲った“ライバル”シュワバーには99マイル（約159・3キロ）の内角直球を狙われたものの右飛、続くハーパーもボテボテの投ゴロに打ち取り、3者凡退と上々の立ち上がりを見せた。

ところが2回、先頭・ボームを四球で歩かせると続くマーシュには中前打を許し無死一、二塁のピンチを背負った。さらに6番・リアルミュートには右中間を破る適時三塁打を浴び、2者生還。あっという間に2点を失った。1死三塁からはベーダーにも左犠飛を許し、この回、3点を先制された。

それでも打順が2巡目に入った3回からはスプリットを“解禁”し、シュワバー、ハーパーを2者連続三振に仕留めるなど、しっかり修正。5回は1死からベーダーに死球を与えると、ストットにも中前打を許し一、二塁と再びピンチを背負った。それでもターナーを遊直、シュワバーをフルカウントからカーブで空振り三振に仕留め、右拳を強く握ってガッツポーズ。追加点は与えなかった。

6回も2死からエンゼルス時代のチームメートだったマーシュを打席に迎えると、2人で見つめ合ってニヤリ。最後はカーブで空振り三振に封じ、18・44メートルの距離で元同僚との大舞台での対決を楽しんだ。

ただ、打者としては7回まで4打席連続三振と快音は響かなかった。

それでも打線は0―3の6回にE・ヘルナンデスの適時二塁打で1点差に迫ると、2―3の7回にはT・ヘルナンデスが逆転3ラン。打球が右中間スタンドに着弾すると大谷もベンチから身を乗り出し絶叫。喜びをあらわにした。

3勝で突破が決まる地区シリーズの大事な初戦。投打同時出場はDH制導入後のPSでは史上初。同一年度のPSで先発投手として出場し、別の試合で投手以外で先発出場するのも初めてとなった。

シチズンズバンク・パークでは初登板で、グラウンドに登場するなり4万5777人の大観衆から大ブーイングで“洗礼”を受けた。キャッチボール中には外野スタンドのファンから絶え間なく「オーバーレイテッド（過大評価されている）」などとヤジ。スタメン発表で大谷の名前がコールされると、ひときわブーイングの声が大きくなったが、大谷は手を上げて応える余裕を見せていた。